Den Erwachsenen war es vorgekommen, als wäre die Einschulung der Kinder erst gestern gewesen. Aber nein – diese 49 Schüler der Ten-Brink-Schule waren groß geworden und feierten gemeinsam mit ihren Familien und Schulwegbegleitern ihren Schulabschluss. Besonders bemerkenswert war, dass die jungen Leute die Feier selbst organisiert hatten. Entstanden war eine professionell anmutende Feier mit lockerer Stimmung, einem bunten sowie beeindruckenden Unterhaltungsprogramm sowie mit Grußworten und ganz viel emotionalen Momenten. Und mit vielen guten Noten.

Nach zwei Jahren kann in der Talwiesenhalle wieder wie gewohnt der Schulabschluss gefeiert werden. | Bild: Sandra Bossenmaier

Diese vielen guten Abschlüsse seien Indikator dafür, dass diese 49 jungen Menschen bewiesen hatten, Krisen meistern zu können, sagte Rektorin Birgit Steiner in ihrer Ansprache. Die Schüler hatten zusammengehalten, wenn es ernst geworden war, sowie ihre Ziele verfolgt und erreicht. In Diskussionen hatten die Schüler gelebte Demokratie bewiesen, so die Schulleiterin. Und beschrieb diese Diskussionen mit den Worten gewaltlos, diskussionsbereit und konsensorientiert.

„Ihr steht nun an der Pforte eines neuen Lebensabschnittes. Nach der Schule ist mittendrin im Leben und dieses Leben will gelebt sein“, gab sie den ehemaligen Schülern mit auf den Weg und riet ihnen, achtsam auf sich und die sie umgebenden Menschen zu sein. Man solle dem Ziel entgegen gehen, dabei aber nach rechts und links schauen und den Überblick bewahren. „Erfüllt eure Träume und seid glücklich dabei“, lautete ihr Schlusswort.

Ein Schüler wird laut Umfrage mal berühmt

Kawin Osman und Damian Ujupaj hielten die Abschlussrede der Schüler. Sie gaben dabei Einblicke in den nun hinter ihnen liegenden Schulalltag, manche Details wollten sie dabei den Gästen ersparen. Vermutlich sei es nicht immer leicht gewesen, die Klassen auf ihrem Weg zu begleiten, dankte Kawin Osman den Lehrern für deren Engagement.

Schülersprecher Damian Ujupaj und Schulleiterin Birgit Steiner eröffnen die Abschlussfeier der Ten-Brink-Schule. | Bild: Sandra Bossenmaier

„Wir werden euch vermissen“, ergänzt Damian Ujupaj, der Schülersprecher war und laut einer Umfrage unter den Abschlussschülern mal berühmt werden wird.

Die Preisträger Diese Schüler wurden aufgrund besonderer Leistungen zum Abschluss ihrer Schulzeit geehrt: Abschlussklasse 9: Emely Hofer, Rinor Ibrahimi, Leonie Rösch, Dustin Vater und Jasmin Walde. Abschlussklasse 10: Jasmina Akdar, Nisa Akyildiz, Finn Börner, Paula Brutscher, Gina Gebhardt, Nikita Rifert, Lea Schmidt, Tom Stoll, Damian Ujupaj und Felix Zieger.

Diese Schüler erhielten für ihre Leistungen Fachpreise und Lobe. | Bild: Sandra Bossenmaier

Sein Talent zu moderieren stellte er an dem Festabend schon mal unter Beweis. Auch wenn das Lernen nicht aufhöre, gehe jetzt jeder der Abschlussschüler seinen eigenen Weg. Ein ganz wichtiges Thema des letzten Schuljahres sei Mathematik gewesen. Mit dem Ergebnis, dass alle keine Zahlen mehr sehen könnten.

Bürgermeister wünscht Zuversicht für die Zukunft

„Eine spannende Zeit liegt vor euch“, gratulierte Bürgermeister Ralf Baumert. An der Ten-Brink-Schule sei das Fundament für die Zukunft der jungen Leute gelegt worden. Die vergangenen Schuljahre seien sehr bewegte Zeiten gewesen. Alle gemeinsam hatten Kraft und Durchhaltevermögen gezeigt. „Nutzt eure Chancen und geht mit viel Zuversicht in eure Zukunft, auch wenn es manchmal schwerfällt“, riet Baumert.

Weitere Grußworte gab es von Katharina van Eek, die seit diesem Schuljahr Vorsitzende des Gesamtelternbeirates ist und von ihrer Stellvertreterin Jana Akyildiz. „Ihr wurdet mit der Schule groß und die Schule mit euch“, stellte van Eek fest. Die Gemeinschaft Schule sei ein Lebensraum aller Schulteilnehmer und nicht nur ein Lernraum. „Traut euch und geht in die große Welt“, so van Eek. „Die Zeit an der Schule wird euch für immer bleiben“, ergänzte Jana Akyildiz.

Gäste offenbaren, wer früher gespickt hat

Für die Gäste des Abends hatte sie eine Fragerunde vorbereitet, welche pikante Details, die eigene Schulzeit betreffend, offenbarte. So wurde bekannt, wer Spickzettel benutzt oder sogar mal die Schule geschwänzt hatte.

Lehrerin Julia Reiser führte gewohnt schwungvoll durch den Abend. Emotional wurde es bei der Zeugnisvergabe, als klar wurde, wie schnell die Zeit an der Ten-Brink-Schule rückblickend verflogen war.

Lea Schmidt unterhält mit grandiosen Gesangseinlagen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Beeindruckend waren die Einlagen der Schüler zwischen den einzelnen Ansprachen. Imponiert haben Finn Börner mit einer Tanzeinlage und Lea Schmidt, die von Ehrenmusikdirektorin Ulrike Brachat begleitet wurde, mit berührenden Gesangseinlagen.