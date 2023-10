Es hätte wohl kaum einen passenderen Zeitpunkt vor den Hintergrund des derzeitigen Weltgeschehens geben können, als nun, im Herbst 2023, das bewegende Anti-Kriegs-Stück „The Armed Man – Eine Messe für den Frieden“ aufzuführen. Das Werk des Komponisten Karl Jenkins für Chor, Orchester, Schlagwerk und Orgel entstand zu Beginn des neuen Jahrtausends unter dem Eindruck des Kosovo-Krieges zwischen Serben und Kosovo-Albanern, der erst durch das Eingreifen der Nato-Streitkräfte beendet wurde, wobei der Konflikt bis heute weiterschwelt.

Dieses sowohl emotional als auch musikalisch schwierige Sujet anzupacken und auf diesem hohen Niveau auf die Bühne zu bringen, wussten auch die zahlreichen Zuschauer an den beiden Aufführungstagen in der Talwiesenhalle in Rielasingen so sehr zu schätzen, dass sie dem Madrigalchor Alu Singen und dem Orchester Collegium Musicum, nachdem der letzte Ton verklungen war, enthusiastischen, minutenlang anhaltenden Applaus spendeten.

Für die musikalische Gesamtleitung zeigte sich Hartmut Kasper – der Dirigent des Madrigalchores – verantwortlich. Bruno Kewitsch hatte mit dem Orchester Collegium Musicum die Messe einstudiert. Kongeniale, schlagfertige Unterstützung erfuhren Chor und Orchester durch das Hegau-Percussion-Ensemble unter der Leitung von Rudi Hein. Hilfreich für das Publikumsverständnis der zweistündigen, mit Überraschungseffekten und musikalischen Höhepunkten gespickten Darbietung war das aufwendig gestaltete Programmheft, das neben Informationen zu den musikalischen Akteuren auch einen detaillierten Inhaltsablauf mit den Originaltexten und die deutsche Übersetzung des Anti-Kriegs-Stücks „The Armed Man – Eine Messe für den Frieden“ enthielt und damit den Zuschauern als Roter Faden zum tieferen Stückverständnis diente.

Zu Beginn erklang das französische Soldatenlied aus dem 15. Jahrhundert „L‘homme armé“ (Der Bewaffnete), worin die Schrecken des Krieges aufgezeigt werden mit Signalen für Hoffnung und Frieden am Schluss. Danach folgte die große Überraschung, als der Imam der Muslim-Gemeinde Singen Mehmet Saracoglu, in weißem Gewand (Cubbe) gekleidet, von der Empore aus den islamischen Gebetsruf Allahu Akbar (Allah ist groß) mit beindruckender, facettenreicher Stimme vortrug. Auf den islamischen Gebetsruf erklang das Kyrie, gesungen vom Chor, mit „Christus erbarme dich, Herr erbarme dich“. Damit hat sich der Komponist auch auf den Kosovo-Krieg bezogen, wo sich serbisch-orthodoxe Christen und Kosovo-Albaner, sunnitische Muslims, gegenüberstanden.

Nun folgt, beeindruckend musikalisch umgesetzt, der Krieg seinem blutig-grausamen Drehbuch, wobei beide Seiten erst ihren Gott um Beistand anflehen. Die Trompeten signalisieren den Angriff, die donnernden Trommeln künden von den Bombeneinschlägen der feindlichen Waffen, die spitzen Schreie der Geigen zeichnen den Klang der Verzweiflung und Angst der Menschen nach. Schließlich schweigen die Waffen, wobei ein schwerer, monotoner Klangteppich die Trauer der Menschen um die Toten beschreibt. Doch zum Schluss keimt wieder Hoffnung auf, denn „Gott wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben.“ Die Friedensmesse endet, als Orchester und Chor die Hoffnung auf tausend Jahre Frieden musikalisch beschwören.

Jenkins hat keine traditionelle christliche Messe komponiert, sondern ein Werk geschaffen, das verschiedene Kulturen und Glaubensrichtungen gleichermaßen anspricht. „The Armed Man – A Mass for Peace“ beinhaltet sowohl religiöse als auch weltliche Texte, die zwischen die Teile einer christlichen Messe (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Benedictus) gesetzt wurden. So finden sich in Jenkins‘ Werk Texte aus der Bibel (Psalmen, Offenbarung des Johannes) neben dem islamischen Gebetsruf „Allahu Akbar“ und Verse aus dem altindischen Epos Mahabharata, sowie Vertonungen verschiedener Verse von Kipling, Malory, Dryden, Swift und Tennyson, also Texte unterschiedlichster Kulturen.

Ebenso stehen Musikstile sämtlicher Epochen nebeneinander. Ein Teil des Kyrie lehnt sich an Palestrina (italienischer Komponist des 16. Jahrhunderts) an, aber auch Militärmärsche, ein Zapfenstreich und Jazzelemente sind zu hören. Jenkins setzt diese Kontraste ganz bewusst ein, das Thema „Krieg“ ist zeitlos und weltumfassend. Die Botschaft zum Schluss ist eindeutig: „Better is peace than always war.“