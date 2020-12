von Sandra Bossenmaier

Wolfgang Kählitz macht sich Sorgen um den Förderverein Altenwohn- und Pflegeanlage Rielasingen-Worblingen-Arlen. Diesem Verein, der das Pflegezentrum St. Verena unterstützt, sterben im wahrsten Sinne des Wortes die Mitglieder weg. Zum Zeitpunkt der Gründung vor 30 Jahren hatte der Förderverein über 600 Mitglieder, mittlerweile liegt die Mitgliederzahl bei 198, und ein Ende des Abwärtstrends ist nicht in Sicht. Die Alten würden sterben und die Jungen hätten wenig Interesse an einem solchen Förderverein, so Kählitz. Auch wenn der Verein einmal mit dem Ziel gegründet worden war, den Bau einer Pflegeeinrichtung in der Gemeinde zu unterstützen, sei es auch heute wichtig, sich mit der Arbeit des Vereines auseinanderzusetzen.

Wolfgang Kählitz übernahm den Vorsitz vor rund drei Jahren

„Wir fördern die Arbeit und das Leben im Verena“, berichtet der 74-jährige Kählitz, der einen guten Kontakt zur Einrichtung pflegt. Vor rund drei Jahren hatte er den Vorsitz des Fördervereins übernommen und damit die Nachfolge von Werner Guth angetreten. „Wir möchten uns mit der Einrichtungsleitung, den Mitarbeitern des St. Verena und den Bewohnern samt Angehörigen als Ganzes sehen“, so Kählitz. Dabei sei es wichtig, dass auch die älteren Bewohner Kontakt zu den Dorfbewohnern hätten.

Mitgliederversammlung fand Corona-bedingt nicht statt

Der Verena-Förderverein braucht nicht nur dringend neue Mitglieder, sondern mittelfristig auch Menschen, die sich gerne für dessen Arbeit und damit auch für mehr Lebensqualität der Bewohner des St. Verena einsetzen möchten. Eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen ist schon längst überfällig. Diese hätte vor etwa einem halben Jahr stattfinden sollen. Wegen Corona musste sie abgesagt werden. Eine Online-Variante ist undenkbar, die meisten Mitglieder sind älter und haben wenig Erfahrung im Umgang mit modernen Medien. Aktuell muss laut Kählitz erst einmal abgewartet werden. Sobald eine Hauptversammlung durchführbar sei, würden die Mitglieder darüber informiert und eingeladen.