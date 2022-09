von Sandra Bossenmaier

Erst noch Lampenfieber und zittrige Knie und schon in der Manege, wo volle Konzentration und Disziplin gefordert waren. 70 Kinder nahmen im Rahmen des Sommerferienprogramms an einer Zirkus-Projektwoche teil und präsentierten am Ende der Woche, was sie alles in diesen Tagen gelernt hatten.

Es roch nach Popcorn und Zirkusluft, jeder Platz im Zirkuszelt war besetzt und das Publikum war begeistert von den Vorführungen der jungen Zirkusartisten. Die Kinder präsentierten unter der Zirkuskuppel des Circus ZappZarap, einem pädagogischen Zirkusprojekt aus Leverkusen, alles was man sich von einem echten Zirkus wünscht.

Nachwuchsartisten begeistern das Publikum

Die fast zweistündige Show der vielen Artisten und Künstler war kurzweilig und zauberte den Besuchern ebenso wie den mitmachenden Kindern strahlende Gesichter und Bewunderung. Kunststücke auf Nagelbrettern und Scherben, Clownerie, Jonglage und die hohe Kunst am Trapez – all das wurde effektvoll und beeindruckend dargeboten.

Die Kinder hatten sich zu Anfang der Projektwoche in allen Bereichen ausprobieren dürfen, bevor sie sich dann selbst für ihre artistischen Disziplinen entschieden. Trainiert wurden sie von zwei Zirkuspädagogen und den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendförderteams. Jenny Frankenhauser, Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams, dankte ihrer Mitarbeiterin Tanja Harder für dieses großartige Projekt.

Ihr sei dieses Angebot zu verdanken, denn bereits im Winter habe sie die Idee dafür entwickelt. „Es tat mir einfach in der Seele weh, dass wir in der wegen Corona eingeschränkten Zeit so wenig für die Kinder machen konnten“, so Tanja Harder. Deshalb habe man den Kindern jetzt etwas ganz Besonderes bieten wollen.

Die jungen Zirkusartisten entführen das Publikum in eine phantastische Welt. | Bild: Kinder- und Jugendförderteam

Für die Zeit der Vorführung waren alle in die fantastische Welt des Zirkus entführt worden. Das Publikum dankte dies mit Applaus der höchsten Stufe. Zu Beginn hatte das Publikum diese Art von Applaus, genauer den super-mega-bombastischen Applaus, von den Ansagerinnen gelernt.