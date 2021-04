von Ingeborg Meier

Ein Teil des Gewerbegebiets auf dem ehemaligen Hupac-Areal am Bahnhof Rielasingen-Arlen soll zur Sondernutzung für die Feuerwehr bereitgestellt werden. Zudem will die Post ein Verteilzentrum errichten. Eine Verpflichtung zum Bau von Fotovoltaik-Anlagen auf den Gebäuden erreichte hingegen keine Mehrheit bei der Abstimmung im Gemeinderat.

Das frühere Hupac-Gelände war schon immer Gewerbegebiet. Doch die vergangenen Jahre über lag es brach. Zuletzt war es als Verladebahnhof für die Huckepack-Transporte von Lastwagen auf der Schiene quer durch die Schweiz. Vor dem Umzug zum Singener Güterbahnhof nutzte die Hupac dazu das Gleis Richtung Etzwilen, das mittlerweile vom Verein zum Erhalt der Bahnstrecke (VES) als Museumsbahn betrieben wird und dessen Reaktivierung aktuell überprüft wird.

44.000 Quadratmeter großes Areal

Zwischenzeitlich hat die Gemeinde Rielasingen-Worblingen das Areal von den Schweizer Bundesbahnen erworben. Mit der sechsten Änderung des bestehenden Bebauungsplans, der jetzt in die Offenlage geht, hat nun der Gemeinderat weitgehend die Weichen gestellt für die Weiterentwicklung des 44.000 Quadratmeter großen Areals zwischen den Gleisen der Museumsbahn im Westen und der Kreisstraße K6158 von Rielasingen-Worblingen in Richtung Überlingen am Ried im Norden.

Mit dem Beschluss zur Offenlage hat das Gremium in der jüngsten Sitzung auch schon Erschließungsarbeiten vergeben, die knapp 450.000 Euro kosten. Denn die Zeit drängt. Ziel sei, so der Ortsbaumeister Martin Doerries, dass der Satzungsbeschluss im Frühjahr ergehen könne. Denn der erste Bauantrag liege vor, ein weiterer stehe in Kürze zu erwarten. Vor allem der Kreisfeuerwehrverband hofft auf eine zügige Umsetzung, um baldmöglichst wieder eine eigene Atemschutzübungsstrecke (ASÜ) nutzen zu können.

Feuerwehr sehnt neue Atemschutz-Übungsstrecke herbei

So stellt sich im Augenblick die zukünftige Nutzung des Areals folgendermaßen dar: Neben dem zum Gewerbegebiet gehörenden Sondergebiet Feuerwehr samt ASÜ der Feuerwehren des Landkreises Konstanz soll auch das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen entstehen.

Im Gewerbegebiet selbst will die Deutsche Post ein großes Verteilzentrum mit mehreren Dutzend Arbeitsplätzen errichten, wie Bürgermeister Ralf Baumert die Räte in der Sitzung informierte.

Lang diskutiert und bei Stimmengleichheit abgelehnt wurde ein Antrag aus der Grünen-Fraktion zum Thema Solarenergie. Ab 2022 sei in Baden-Württemberg die Installation von Fotovoltaik-Anlagen auf allen neuen Nicht-Wohngebäuden Pflicht, erläuterte Grünen-Rätin Saskia Frank. Sie wollte diese Vorgabe im Vorgriff jetzt schon zwingend in den veränderten Bebauungsplan aufnehmen, fand aber keine Mehrheit.

Mit einem anderen Vorschlag stieß Frank auf mehr Zustimmung: Bei den Straßen kommt als Namensgeberin mit der Feministin und Eisenbahnerin Clara Jaschke eine Frau zum Zug.

Info Die alte Atemschutzübungsstrecke in Radolfzell war 2015 geschlossen worden, weil sie den Ansprüchen nicht mehr genügte. Von sicherheitsrelevanten Mängeln war beim Landkreis Konstanz die Rede, der für die Bereitstellung der Übungsanlage zuständig ist. Seither absolvieren Feuerwehrleute aus dem Landkreis die notwendigen Übungen andernorts, zum Beispiel in Schaffhausen. Mit der neuen Atemschutzübungsstrecke sollen weitere Einrichtungen für die Freiwilligen Feuerwehren der 25 Kreiskommunen angegliedert werden. Dazu zählt zum Beispiel eine zentrale Werkstatt, in der sicherheitsrelevante Ausrüstungsgegenstände der Einsatzkräfte gewartet werden können. Dies sei bei den Feuerwehren vor Ort derzeit eher unzureichend oder gar nicht möglich. Zum Servicezentrum sollen weiterhin Übungsflächen und -objekte gehören, wo die Aktiven Einsätze zur Verkehrsunfallrettung, zur Hilfe nach Hoch- und Tiefbauunfällen oder Einsätze mit Gefahrgut üben können. Weitere Bestandteile des neuen Servicezentrums sind ein Lager für die Katastrophenschutzausrüstung und ein Raum für den Führungsstab des Landkreises, der bei ganz großen Unglücken die Hilfseinsätze koordiniert. Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Das braucht Übung. Feuerwehrleute müssen daher regelmäßig für den Ernstfall trainieren. Dazu gehört auch das Training in einer sogenannten Atemschutzübungsstrecke. Einmal im Jahr ist es Pflicht für die Atemschutzgeräteträger, einen solchen Parcours zu absolvieren. Im Landkreis Konstanz gibt es zurzeit allerdings keine Übungsanlage. Das ist ein Problem, findet auch Andreas Egger, der seit Anfang 2021 der neue Kreisbrandmeister des Kreises ist. Ab 2024 könnten nun die Feuerwehrleute des Kreises wieder im Kreis Konstanz trainieren. Laut Machbarkeitsstudie wird die Anlage etwa 7 Millionen Euro kosten. (sk)