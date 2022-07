Rielasingen-Worblingen vor 3 Stunden

Fahrer beschädigt auf Parkplatz in Rielasingen-Worblingen Auto und sucht das Weite

Eine Unfallflucht hat sich laut Polizei am Dienstagmorgen, zwischen 8.50 Uhr und 9.15 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße ereignet. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.