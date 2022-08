Parallel zu Dampfzugfahrten auf der Museumsbahnlinie von Singen nach Etzwilen soll es am Sonntag, 4. September, in Rielasingen ein kleines Bahnhofsfest geben. „Besonders für Jugendliche, die die Dampflokära nicht mehr erlebt haben, ist es ein Erlebnis, eine Dampflok mit ihrer offenen Mechanik in Betrieb zu sehen“, schreibt Werner Wocher in der Presseankündigung. Er ist Präsident des Museumsbahnverein zum Erhalt der Bahnlinie (VES).

Für ältere Menschen sei es Erinnerung an die gute alte Dampflokzeit. Zum Einsatz komme eine Rarität: die auf Hochglanz polierte Dampflok 52-7596 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn vom Vereinsbetriebswerk Rottweil. Die sechsachsige Güterzuglok mit fünf gekuppelten Treibrädern sei als sogenannte Kriegslok ab 1942 gebaut worden. Bis zum Kriegsende wurden insgesamt 7000 Lokomotiven gebaut – weitere 700 danach.

Imposante Lok rollt durch die Region

Abfahrten am Bahnhof Singen auf Gleis 5a am Sonntag, 4. September, um 9, 12.15 und 16.15 Uhr. Am Bahnhof Etzwilen startet die Lok samt Waggons um 10.30, 14.30 und 17.30 Uhr. „Die Fahrzeit von Singen nach Etzwilen beträgt zirka eine Stunde“, so Wocher.

Von 12.30 bis 13.30 Uhr soll es am Bahnhof Rielasingen, wo das Bahnhoffest stattfindet, einen einstündigen Aufenthalt mit Zeit für Verpflegung geben. Außerdem werde die Pause genutzt, um die Kohle- und Wassertanks der Dampflok zu befüllen. Interessierte Eisenbahnfreunde können dabei zusehen. Das Bahnhoffest wird vom Standortmarketingverein Pro-Riwo Rielasingen-Worblingen veranstaltet.

Nächster Termin schon im Oktober

Eine nostalgische Dampfzugfahrt vom thurgauischen Mostindien über den Rhein in den schönen Hegau kündigen die Eisenbahnfreunde bereits für Sonntag, 2. Oktober, an – wieder mit der Lok 052-7596.

Fahrkarten zu den Dampfzugfahrten gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube Rielasingen oder am Fahrtag am VES-Verkaufstand am Bahnhof Rielasingen oder direkt im Zug. Weitere Auskünfte und den Detailfahrplan finden Interessierte beim Verein zum Erhalt der Bahnstrecke Etzwilen-Singen (VES), Telefon (0041 52) 7 43 14 90, oder direkt im Internet unter www.etzwilen-singen.ch