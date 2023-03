Manch ein Verkehrsteilnehmer ärgerte sich aktuell über längere Fahrzeiten und Umleitungen. Denn zeitgleich waren im Dorf gleich zwei Straßen wegen Baustellen voll gesperrt. Dies wiederum führt zu Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer und Ärger bei den Anwohnern an den Umleitungsstrecken.

Doppelte Straßensperrung war nicht zu vermeiden

Die gute Nachricht lautet: Seit 28. März ist nach einer Dauer von 13 Monaten die Baustelle an der Höristraße beendet, diese wird dann wieder für den Verkehr freigegeben. Laut Regierungspräsidium (RP) Freiburg müssen noch kleine Restarbeiten wie Markierungs- und Schutzplankenarbeiten erledigt werden. Über den Ablauf der Ingenieurbau- und Straßenbauarbeiten sowie die Zusammenarbeit mit der Gemeinde äußert sich Simon Müller von der Neubauleitung Singen des RP zufrieden. Positiv sei, dass es weder Unfälle noch Verletzte über die gesamte Bauzeit gegeben habe und dass die vertraglich vereinbarte Bauzeit durch das Zusammenwirken aller Beteiligten gar noch um drei Wochen verkürzt werden konnte.

Die Brücke an der K 6158 in Rielasingen ist wegen Bauarbeiten gesperrt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die zweite große Vollsperrung gibt es seit Mitte März an der Kreisstraße K6158 zwischen der Hegaustraße und dem Kreisverkehr an der Zeppelinstraße. Die Bauarbeiten dort werden laut Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz, etwa sechs Monate in Anspruch nehmen. Wegen der Vollsperrung der Höristraße habe man die Arbeiten bereits um ein Jahr verschoben. Später habe man aber nicht beginnen können, weil man sonst den hohen Zuschuss von etwa 50 Prozent seitens des Landes an den Landkreis nicht mehr hätte abrufen können.

An der Brücke an der K6158 wurden laut Pellhammer bei der letzten Hauptuntersuchung Mängel bei der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. „Konkret handelt es sich um Schäden an den Kappen der Überbauabdichtung und den Geländern“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sei eine Sanierung dringend erforderlich.

Im Zuge der Bauarbeiten werde außerdem die Decke der Fahrbahn, auch auf dem Kreisverkehr, erneuert. So wird auch dieser im Sommer für vier Tage gesperrt werden.