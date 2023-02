Rielasingen-Worblingen vor 1 Stunde

Erhalt oder Neubau? In Worblingen zeigen sich Entwicklungen am Immobilienmarkt wie im Brennglas

In der Riedernstraße will eine Unternehmerin in einen Neubau investieren und spricht von Altlasten. Eine Nachbarin hoffte auf Erhalt und erhebt Vorwürfe gegen Denkmalschutz und Gemeinderat.