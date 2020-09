von Ingeborg Meier

Jetzt könne es auch in Rielasingen richtiges Stadion-Feeling geben, freute sich Bürgermeister Ralf Baumert bei der Einweihung des neuen Sanitär- und Umkleidemoduls am Kunstrasenplatz des Sportzentrums Talwiese.

Die ebenfalls neue, auf 260 Personen ausgelegte Tribüne des 1. FC Rielasingen-Arlen musste beim anschließenden Heimspiel des FC gegen den Freiburger FC allerdings noch leer bleiben, die dreihundert zugelassenen Zuschauer reihten sich entlang des Spielfelds.

Denn an der Tribüne fehlen noch der zweite Fluchtweg und das Dach. Sie wird voraussichtlich am 23. September in Betrieb genommen, wenn sich die Rielasinger Kicker mit den Sportfreunden Dorfmerkingen messen.

300.000 Euro für Sanitär- und Umkleidetrakt

Für den Sanitär- und Umkleidetrakt – mit Toiletten auch für die Zuschauer – hat die Gemeinde Rielasingen-Worblingen gut 300.000 Euro ausgegeben. Die Schulen und der Turnverein werden diesen Trakt mit nutzen. Gut den gleichen Betrag kostet den Fußballclub die Tribüne.

Die Planungsphase für beides war lang und stellenweise schwierig, die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten dennoch hervorragend, wie den Worten des Bürgermeisters und des FC-Vorstandmitglieds Oliver Ley zu entnehmen war.

Baumerts Dank galt neben den beteiligten Firmen insbesondere dem Bauamt der Gemeinde und dem Baubetriebshof. Auf Seite des FC lag das Management des Projekts in den Händen des Stadionsprechers und Diplom-Ingenieurs Klaus Oklmann.

FC wünscht sich eine VIP-Lounge

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat noch weitere Ziele: Er wünscht sich ein Container-Modul für eine VIP-Lounge und ein Besprechungszimmer. Sollte das der FC finanzieren müssen, muss er jedoch erst mal sparen.

Denn ihm fehlen jetzt Einnahmen aus dem Ticket-Verkauf. Wegen der Corona-Regeln können nur 66 der 260 Tribünenplätze verkauft werden, und die Zahl der Fußball-Fans ist aktuell weit entfernt von den durchschnittlich 700 Zuschauern vor Corona.