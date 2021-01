von Ingeborg Meier

Das Thema Waldkindergarten wurde vom Gemeinderat bereits im zurückliegenden Herbst diskutiert. Auch zwei Anbieter einer derartigen Einrichtung haben sich damals vorgestellt: Die Johanniter, die in Singen die Waldkita Martinsbühl und insgesamt 16 Waldgruppen betreiben, und „Mehr Räume für Kinder“ (MKS), Träger von 19 Einrichtungen, und mit der Kita Wirbelwind bereits vor Ort vertreten.

Nun hätte eigentlich die Entscheidung für einen Träger fallen sollen. Diese wurde jedoch auf 2022 vertagt. Die Gemeindeverwaltung will im Hinblick auf die Forderungen der beiden Anbieter erst einmal die Betriebskostenzuschussvereinbarungen für alle kirchlichen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen in der Aachtalgemeinde überprüfen. Als Grund führte Bürgermeister Ralf Baumert die Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes an.

Bedarf besteht derzeit noch nicht

Die Verschiebung machte den Räten keine Probleme. Ein Waldkindergarten wäre nach den aktuellen Zahlen lediglich ein zusätzliches – und sehr spezielles – Angebot für die Eltern. Ein Bedarf an weiteren Kinderbetreuungsplätze besteht derzeit nicht: Die Einrichtungen sind zwar voll ausgelastet, aber es gibt für jedes Kind einen Platz, die Warteliste ist leer. „Es geht Null auf Null auf“, so die Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams Jenny Frankenhauser.

Zudem sei die Nachfrage nach einem Waldkindergarten nicht sehr groß. Nur vierzehn Eltern hätten Interesse bekundet. Wenn die Entscheidung erst 2020 falle, so der Tenor aus dem Gremium, könne man die finanziellen Folgen der Pandemie besser absehen und schauen, ob man sich dieses weitere Betreuungsangebot überhaupt noch leisten könne. Falle der Beschluss positiv aus, könne man im März 2023 starten. Was auf der Ratssitzung aber festgelegt wurde, ist der Standort Oberholz. Das Areal gehört der Gemeinde, die klärenden Gespräche mit dem Forst und dem Jagdpächter haben bereits stattgefunden.