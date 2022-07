von Sandra Bossenmaier

15 Kinder wurden kürzlich von Prädikantin Doris Kählitz, Diakonin Saskia John und Joachim von Mitzlaff, Pfarrer der Evangelischen Johannesgemeinde, in der Aach getauft. Die Familien und die zahlreich erschienenen Gottesdienstbesucher hatten sich auf der Wiese zwischen der Talwiesenhalle und der Aach auf gemütlichen Stühlen oder Krabbeldecken versammelt.

Der Taufgottesdienst der Evangelischen Johannesgemeinde findet im Freien statt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Die Täuflinge wurden auf den Armen ihrer Paten mit Wasser aus der fließenden Aach getauft. Es war auf jeden Fall ein beeindruckendes Tauffest im erfrischenden Wasser, welches so manchem nasse Füße bescherte.

Diese Taufe unter freiem Himmel und in der Natur war schon ziemlich nah dran an Jesu eigener Taufe im Jordan vor über 2000 Jahren. Diese Situation gebe eine große Offenheit und das Gefühl, frei wie ein Vogel zu sein, so Pfarrer von Mitzlaff in seiner Begrüßung. „Wir alle wünschen uns Freiheit“, führte er weiter aus.

Wie dieses Gefühl von Freiheit mit Taufe, Glaube und Vertrauen zu Gott zusammenhängt führte der Pfarrer in seiner Predigt aus, welche unter dem Thema „Frei wie ein Vogel“ stand. Eltern geben ihren Kindern gerne Geborgenheit und Nestwärme, sie schenken ihnen ein Gefühl von Vertrauen, so von Mitzlaff.

Pfarrer Joachim von Mitzlaff predigt über Freiheit, die sich alle wünschen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Irgendwann würden die Kinder aber ihr eigenes Leben entdecken und erleben wollen. Als Eltern solle man dann den Kindern diese Freiheit ermöglichen und sie darin stärken. Aus Taufgesprächen wisse der Pfarrer, dass sich die Eltern der Täuflinge wünschen: „Gott soll mein Kind beschützen und begleiten“.

Und dass sie sich jemanden an der Seite der Kinder wünschen, der helfe, dass das Leben gelinge. „Gottvertrauen gibt uns Kraft und Sicherheit“, predigte Pfarrer von Mitzlaff.

Täufling Melissa Johanna Frütsche nach ihrer Taufe mit Wasser aus der Aach, von links: Steffen Frütsche, Kevin Schmidt, Fabienne Jäck-Frütsche mit Melissa, Laura Arnold und Diakonin Saskia John. | Bild: Sandra Bossenmaier

Bildlich gesprochen verglich er dies mit einer beflügelnden Kraftquelle, die frei und unabhängig mache. Grundvertrauen brauche man, um leben zu können. Kinder erleben dies von ihren Eltern, die da sind und sich um sie kümmern. Und alle, die auf Gott vertrauen bekämen immer wieder neue Kraft, ihnen wachsen sozusagen Flügel wie einem Adler.