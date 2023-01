Noch tappt die Spurensicherung im Dunkeln, nachdem am Wochenende in eine Werkstatt im Gewerbegebiet von Rielasingen-Worblingen eingebrochen wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, heißt es im aktuellen Polizeibericht. Unklar dürfte demnach weiterhin sein, ob die Einbrecher Beute gefunden haben.

Die Täter sollen laut Polizei im Zeitraum von Samstagmittag, 13 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8.30 Uhr in das Gebäude an der Robert-Bosch-Straße eingedrungen sein. Gewaltsam seien sie in die Firmenräume des Truck Center Hegau eingedrungen. Im Gebäudeinneren hätten die Einbrecher – wie die Spuren aufzeigen sollen – diverse Räume durchsucht.

Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Truck Centers aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei Singen, Telefon (0 77 31) 88 8-0.