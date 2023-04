Rielasingen-Worblingen vor 1 Stunde

Ein Worblinger Wunsch wird wahr! Ein eigener kleiner Dorfplatz könnte schon bald Realität werden

In absehbarer Zeit soll in Worblingen ein Dorfplatz entstehen. Zuvor müssen sich die Einwohner aber erst noch auf Beeinträchtigungen durch Baustellen in der Höri- und in der Liebenfelsstraße einstellen. Was geplant ist.