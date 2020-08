Mit Bauanträgen und Gesetzestexten hat Hermann Wieland bereits als Gemeinderat regelmäßig zu tun. Seit über 20 Jahren sitzt er für die Freien Wähler im Gremium von Rielasingen-Worblingen. Doch was kaum einer weiß: Vier bis sechs Mal pro Jahr fährt der 61-Jährige nach Freiburg, um dort Urteile zu fällen: Er ist seit 15 Jahren ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht und regelmäßig gefragt, wenn jemand gegen öffentliche Einrichtungen klagt. „Wichtig ist, dass man bodenständig ist und einen Blick für die Realität hat“, findet er. Außerdem möchte er Menschen ermutigen, sich bei einem möglichen Unrecht zu Wehr zu setzen: „Natürlich ist es zeitraubend, kostspielig und kann die Nerven strapazieren, bis in die höchste Instanz etwa gegen eine Gemeinde oder ein Landratsamt zu klagen. Doch es kann sich lohnen.“

Seit vielen Jahren im Ehrenamt, seit 15 Jahren als Richter

Hermann Wieland ist ein optimistischer Mensch. Nach einem Motorrad-Unfall vor rund 40 Jahren habe er die Wahl gehabt, ob er wegen seiner Querschnittslähmung den Lebensmut verlieren oder das Beste aus der Situation machen möchte. Er entschied sich für Letzteres, arbeitete als Informationselektriker und baute ein barrierefreies Haus in Worblingen. Außerdem ist er häufig sportlich unterwegs. Auch an diesem Tag wäre er eigentlich auf eine Radtour gegangen: Die Sonne lacht einladend vom Himmel. Wäre da nicht ein weiterer Eckpunkt seines Lebens, um den es heute gehen soll: Sein ehrenamtliches Engagement. Denn jüngst wurde er für eine weitere Amtszeit als ehrenamtlicher Richter gewählt.

Das fing vor 15 Jahren zufällig an, wie er in seinem kühlen Wohnzimmer erzählt. Gemeinderäte seien prädestiniert für dieses Ehrenamt, daher sei er gefragt worden. Es habe zwar geheißen, dass die Chance auf den Posten sehr gering sei. „Diese geringe Chance habe ich genutzt“, sagt Wieland schmunzelnd. Wenige Wochen später war er gewählt.

Ein Tabu gibt es: Mit welchen Fällen er sich beschäftigt

Dieses Ehrenamt hat der 61-Jährige bis heute inne. Weil es spannend ist und Spaß macht, sagt er. Das Verwaltungsgericht Freiburg behandelt in 15 Kammern alle Fälle aus dem Regierungsbezirk. Wieland arbeitete bislang für die sechste Kammer, also Klagen aus dem Landkreis Konstanz. Künftig wird er an der neunten Kammer arbeiten, die Klagen aus den Städten Radolfzell und Singen behandelt. Ein Tabu gibt es: Fälle aus Rielasingen-Worblingen. „Da wäre ich ja befangen.“ Meistens gehe es um Baurecht, Personalangelegenheiten oder Lizenzen.

Manchen räumt man von Vorneherein wenig Chancen ein

Viel zu den Verhandlungen dürfe er eigentlich nicht sagen, denn einige seien nichtöffentlich. Doch dann erzählt er doch von Fällen, an die er sich gut erinnert: Ein Taxifahrer habe mal gegen die Vergabe der Taxi-Lizenzen geklagt, weil er zu spät die Erneuerung seiner Erlaubnis beantragt hatte und daher leer ausging. „Da war eigentlich klar, dass er kaum Chancen hat“, sagt Wieland. Vor Jahren habe er sich auch mit der Zulassungsbeschränkung an Hochschulen beschäftigt. „Da haben sich einige dutzend Studenten zu einer Sammelklage zusammen getan. Das Ergebnis war dann, dass zwei mehr zugelassen wurden.“

Ein Richter ohne Jurastudium: Was ihn für das Amt qualifiziert

Doch welche Vorkenntnisse hat der Worblinger eigentlich, um über so etwas mitzuentscheiden? Hermann Wieland hat kein Jurastudium vorzuweisen und keine Gesetzestexte zuhause, wie er sagt. Die brauche es auch gar nicht: Als Stimme des Volkes solle er einen Bezug zur Realität einbringen. Drei hauptberufliche und zwei ehrenamtliche Richter entscheiden gemeinsam. „Die Richter leisten viel Vorarbeit und haben oft schon eine Idee, wie die Verhandlung enden kann“, sagt Wieland. Die ehrenamtlichen Richter hingegen wüssten vor einer Verhandlung nur, wer gegen wen geklagt hat. Details erklärt ihnen einer der hauptberuflichen Richter vor einer Verhandlung.

Wenig später können im Gerichtssaal Kläger und Beklagte ihren Standpunkt schildern. „Oft erfahren wir da nichts grundlegend Neues, aber persönliche Gesichtspunkte und Hintergründe.“ Ehrenamtliche Richter würden dabei auch selbst Fragen stellen, sagt Wieland. Schließlich muss eine mehrheitliche Entscheidung gefunden werden: „Alle Stimmen zählen gleich und Enthaltungen gibt es nicht“, erklärt er. Bisher sei er sich mit den Kollegen einig gewesen.

„Man darf sich nicht alles gefallen lassen“

Anfangs kannte Hermann Wieland das Prozedere noch nicht. „Ich habe auch nicht gewusst, was ein Verwaltungsgericht genau macht“, räumt er ein. Doch das sei kein Problem gewesen: „Mit den Jahren wächst man da rein.“ Überrascht habe ihn die Bandbreite der Klagen – und die Erkenntnis, dass das Landratsamt nicht Herr aller Dinge sei. „Man darf sich nicht alles gefallen lassen“, findet er, dafür gebe es ja höhere Instanzen wie das Verwaltungsgericht. Es brauche in der Regel allerdings Geld und einen langen Atem, um eine Entscheidung anzufechten.

Wann seine nächste Verhandlung stattfinden wird, weiß Wieland noch nicht. Sechs Wochen vorher erhalte er eine Einladung. Als er noch arbeitete, musste ihn der Arbeitgeber für die Verhandlungen freistellen, jetzt als Rentner ist das kein Thema mehr. An einem Verhandlungstag fährt der 61-Jährige gegen 7 Uhr nach Freiburg, um ab 9 oder 9.30 Uhr im Gerichtssaal zu sitzen. „Manchmal bin ich mittags dann schon wieder zuhause, ein anderes Mal geht es dann bis zum Abend“, erklärt er. Selten gebe es mehrere Verhandlungstage.

Die nächsten fünf Jahre macht er weiter. Und dann?

Missen möchte er diese Verhandlungen erstmal nicht: Es sei wie bei jedem Ehrenamt, dass man sich anfangs vielleicht dagegen sträube und keine genauen Vorstellungen davon habe. Doch dann werde klar, dass es eine spannende Herausforderung sei, die Spaß macht. „Man lernt immer dazu“, sagt Wieland. In fünf Jahren soll nach der vierten Amtszeit dann aber Schluss sein: „Irgendwann muss man auch den Jüngeren Platz machen.“