Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern im Hegau: Bereits am Dienstag soll in der Albrecht-Dürer-Straße in Rielasingen-Worblingen ein falscher Gemeindemitarbeiter sein Unwesen getrieben haben. Noch ist unklar, ob der Unbekannte etwas erbeutet hat. Klar sei aber, dass vor der Masche gewarnt werden muss, betont Polizeisprecherin Katrin Rosenthal gegenüber dem SÜDKURIER.

Der Mann habe gegen 14.45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus geklingelt und gab über die Sprechanlage an, dass er von der Gemeinde sei und im Keller etwas überprüfen müsse. Eine Bewohnerin habe ihm – wie es im Polizeibericht heißt – die Haustür geöffnet, so dass der Mann in den Keller gelangen konnte. Gegenstand der laufenden Ermittlungen sei es auch zu überprüfen, ob dabei etwas entwendet wurde. „Noch wissen wir es nicht“, so Rosenthal.

Tatort war die Albrecht-Dürer-Straße in Rielasingen. | Bild: MAP

Die Rücksprache mit der Gemeinde habe inzwischen jedoch ergeben, dass keine Gemeindemitarbeiter bei dem Mehrfamilienhaus waren. Der unbekannte Mann soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, eine Baseballkappe getragen und hochdeutsch gesprochen haben.

Die Polizei warnt davor, Handwerker, die nicht angekündigt oder selbst bestellt worden sind, ins Haus zu lassen. Immer wieder gelinge es Betrügern und Dieben sich auf diese Art und Weise Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen.