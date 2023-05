Auf ihre Spürnasen verlassen sich die Beamten im Zolldienst: Hunde helfen Drogen zu finden, manchmal auch Bargeld und nicht zuletzt – wenn es heikel wird – auch Sprengstoff. Doch auch ein ordentlicher Spürhund will getestet werden. Deshalb treffen sich die Hundeführer vom Zoll regelmäßig einmal im Jahr im schweizerischen Grenzort Ramsen grenzüberschreitend zur Diensthundeprüfung. Jetzt war es wieder soweit. „Total haben an dieser Prüfung 33 Diensthundeteams aus zehn Organisationen teilgenommen. 28 von ihnen starteten in der Kategorie Betäubungsmittelspürhunde und fünf in der Kategorie Sprengstoffspürhunde“, berichtet Yasmin Keller in einer Pressemitteilung der Zollverwaltung. Sie hatte die Prüfungsleitung inne.

Das Gelände in Ramsen bietet Gelegenheit für vielfältige Prüfungsanordnungen. | Bild: Susanne Hinnen Zoll Nordost

Bereits zum achten Mal habe die Diensthundeprüfung der Sportvereinigung des Zoll Nordost in Ramsen stattgefunden – und dies nicht nur für Schweizer Zollhunde. „Teilgenommen haben Hundeführerinnen und Hundeführer des Deutschen Zolls, verschiedener Schweizer Polizeikorps, der Schweizer Armee und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG“, schreibt Keller in einer Pressemitteilung.

Auch Sprengstoffspürhunde wurden in Ramsen geprüft. | Bild: Susanne Hinnen Zoll Nordost

Die Nase vorn hatte in der Kategorie Betäubungsmittelspürhunde am Ende Diensthund Chitto vom grauen Indianer mit mit seinem Hundeführer Jan Kellerhals von der Stadtpolizei Zürich. Marco Keller erreichte mit Hund Whisky du Mont Saint Aubert von der Kantonspolizei Nidwalden Platz zwei und Sonja Gubser mit Iwan „Indiro“ vom Weinbergblick für die Kantonspolizei Schwyz Platz drei.

In der Kategorie Sprengstoffspürhunde konnte Militärpolizistin Sandra von Allmen mit Piranha du Lac de Naxos den Wettbewerb für sich entscheiden. Hinter ihr sind Militärpolizist Peter Glatt mit Fox und Nina Knabenhans von der Kantonspolizei Zürich mit „Roxy“ Una von der Donauvorstadt auf den Rängen zwei und drei platziert.

Auch Zuschauer hat die Diensthundeprüfung in Ramsen angelockt. | Bild: Susanne Hinnen Zoll Nordost

Yasmin Keller hat erstmals die Organisationsleitung übernommen, nachdem Andreas Akeret, der die letzten sieben Austragungen der Diensthundeprüfung verantwortet hatte, zu Anfang des Jahres pensioniert wurde. Ganz wollte er die Veranstaltung aber nicht verlassen. Aus dem Hintergrund habe er – wie es in der Pressemitteilung heißt – das Organisationskomitee als Helfer mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt und sei außerdem als Richter für die Sprengstoffspürhunde im Einsatz gewesen.

Neben dem sportlichen Ehrgeiz spiele auch stets der Austausch mit und unter Hundeführern der verschiedensten Korps und Organisationen eine sehr wichtige Rolle, heißt es in der Mitteilung. In unmittelbarer Nähe der Festwirtschaft konnte zudem bei der Vorführung der Junghunde des BAZG ein Einblick gewonnen werden, wie angehende Betäubungsmittelspürhunde auf ihre späteren Einsätze vorbereitet werden. „Bei dieser Gelegenheit lernten die Junghunde sich trotz der sehr zahlreichen Besucher auf ihren Hundeführer und die kleinen Aufgaben, welche ihnen in Form eines Hindernisparcours gestellt wurden, zu konzentrieren“, so Keller. Zur Mittagszeit sei überdies die Zollmusik Schaffhausen musikalisch in Erscheinung getreten. Die nächste Austragung hat bereits einen Platz im Terminkalender gefunden. Sie soll am 11. Mai 2024 wieder in Ramsen stattfinden.