von Sandra Bossenmaier

Zur Serie Der SÜDKURIER hat sich die Spielplätze in Singen und im Hegau einmal genauer angeschaut und sich dabei externe Hilfe ins Haus geholt: Wer, wenn nicht die eigentlichen Nutzer, wäre besser dazu in der Lage, die Spielplätze zu bewerten?



In loser Reihenfolge werden deshalb kleine Experten einen Spielplatz in ihrer Nähe in der SÜDKURIER-Serie „Die Spielplatztester“ vorstellen. Dabei spielt nicht nur die Zahl und die Qualität der vorhandenen Spielgeräte eine Rolle – auch die Aufenthaltsqualität und die Sauberkeit vor Ort werden beim SÜDKURIER-Spielplatztest berücksichtigt. (mgu)

Der kleine Benedikt erhält den Auftrag, Spielplatztester zu sein. Das ist eine große Ehre für den Vierjährigen, der sich in Sachen Spielplatz in der Gemeinde bestens auskennt. Insgesamt gibt es hier 15 Spielplätze, etliche davon wurden von Benedikt bereits bespielt.

Die Auswahl für den Härtetest fällt auf den Spielplatz „Am alten Sportplatz“ in Worblingen. Zu Fuß ist dieser zu weit weg vom Zuhause, also geht es mit dem Fahrrad auf den Weg. Benedikt nimmt seine Aufgabe sehr ernst und ist sogar ein wenig aufgeregt, als er den Spielplatz erreicht. Dieser ist zur Straße und zum Radweg mit einem Zaun gesichert – das gefällt ihm gut.

Klettern und balancieren

Als erstes wird die Spielkombination, die ungefähr gleich alt ist wie der junge Spielplatztester, ausprobiert. Hier gilt es zu klettern und zu balancieren. Teils geht es so hoch hinaus, dass die Mutter das Kind nicht mehr vom Boden aus führen kann.

Benedikt auf dem Weg nach ganz oben: Der Weg ist ganz schön anstrengend, aber machbar. | Bild: Sandra Bossenmaier

Der Vierjährige meistert die Kletteraufgaben mit Leichtigkeit. Wenn es ihm zu steil oder schwierig wird, dreht er einfach um. Und die etwas größere Rutschbahn sieht dann von oben doch steiler aus als von unten. Also bleibt nur der Weg zurück, um die kleine Rutschbahn einen Stock tiefer mit Freude hinab zu sausen.

Sitzmöglichkeiten und viel Platz

Der Spielplatz bietet auf 5000 Quadratmetern auch viel Platz für freies Spiel. Und für die Eltern gibt es genügend Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen. Als nächstes springt Benedikt zu einem sich drehenden Klettergerüst. Beim Klettern wackelt dieses mehr als gedacht und der Kleine muss sich an den blauen Seilen gut festhalten.

Hier wie auch an den anderen Spielgeräten ist der Boden mit reichlich Hackschnitzel gesichert. Dieser Fallschutz habe immer eine Höhe von 40 Zentimetern, wie Karin Schmidt vom Ortsbauamt der Gemeindeverwaltung erklärt. Um die Sicherheit der Spielgeräte zu gewährleisten, werden diese von zwei Mitarbeitern des Baubetriebshofes im Turnus von vier bis sechs Wochen geprüft. Hierfür wurden sie in einer speziellen Schulung zum qualifizierten Spielplatzprüfer ausgebildet.

Schaukel, Sandkasten, Wipptiere

Die anderen Spielmöglichkeiten wie die Schaukel, verschiedene Wipptiere, eine klassische Wippe und einen Sandkasten für die Kleinen prüft Benedikt im Schnelldurchlauf. Denn definitiv liegt seine Aufmerksamkeit auf der großen Spielkombination.

Ein erfahrener Spielplatztester weiß: Gut festhalten, hier dreht es sich. | Bild: Sandra Bossenmaier

„Zweimal pro Woche werden die Spielplätze gereinigt und Müll beseitigt“, erklärt Karin Schmidt. Die Grünfläche werde nach Bedarf gemäht, ebenso der Sand gereinigt und ausgetauscht. „Dieser Spielplatz ist super“, lautet das Urteil von Benedikt am Ende des Tests. Auch seine Mutter findet den Spielplatz zeitgemäß, besonders die Größe und die schönen Verweilmöglichkeiten beeindrucken sie.

Trotz allem gefällt es Benedikt auf dem kleinen Spielplatz in der Nähe seines Zuhauses viel besser. Und das, obwohl dieser Spielplatz in der Nähe des Rathauses viel kleiner ist und es dort weniger Spielgeräte gibt. Zum einen, weil es dort ein großes Gebüsch zum Verstecken gibt. Hauptsächlich aber, weil er dort manchmal seine Freundin Melissa aus dem Kindergarten trifft. Und kein Klettergerüst oder Spielgerät kann mit dem Spiel mit ihr mithalten.