von Sandra Bossenmaier

Christen feiern an Ostern die Auferstehung Jesu, ein Fest des Lebens, der Liebe und des Lichtes. Nach zwei Jahren Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen wurden dieses Jahr wieder fast wie vor Corona in den Kirchen Gottesdienste gefeiert und angesichts des Krieges in der Ukraine besonders für Frieden gebetet, auch in der Region.

In der Seelsorgeeinheit Aachtal wurde die Osternacht in der Kirche St. Stephan in Arlen im Glanz von Kerzenlichtern gefeiert – entzündet an der Osterkerze. Das Hochamt wurde von den Kirchenchören aus Bohlingen und Überlingen am Ried mit Solisten unter der Leitung von Kantor Sven Mendel musikalisch umrahmt. Aufgeführt wurden Teile aus dem Oratorium „Im Anfang war das Wort“ nach dem Prolog zum Johannesevangelium und Teile aus der „Missa Lumen“, beides von Lorenz Maierhofer. Die Stimmen der beiden Kirchenchöre ergänzten sich hervorragend. In Zeiten weniger werdenden Katholiken tue dieses Zusammenrücken gut und sei ein Zeichen der Zukunft, dankte Pfarrer Arthur Steidle am Ende des feierlichen Gottesdienstes.

Botschaft von Liebe, Güte und Barmherzigkeit

„Das letzte Wort hat das Leben und kein Diktator der Welt“, predigte Steidle. Angesichts der furchtbaren Geschehnisse in der Welt stellte er die Frage, ob Ostern anstatt fröhlich nur gedämpft sei. „Wir alle wissen, was Furchtbares wegen des Kriegs in der Ukraine über der ganzen Welt hängt“, mahnte der Pfarrer. Eine Kleinigkeit könne zur Vernichtung der Welt führen.

Priesteramtskandidat Matthias Friemel (links) und Pfarrer Arthur Steidle (rechts) entzünden die Osterkerze. | Bild: Sandra Bossenmaier

Gelingt es unter diesen Umständen, sein Herz in die große Freude zu führen, die man von Jesus Christus in der Osternacht geschenkt bekommen hatte? „Dazu haben wir ein Programm vom Auferstandenen bekommen“, so Pfarrer Steidle. Er meinte damit ein absolutes Programm der Liebe, der Güte und der Barmherzigkeit. Man müsse sich gegen todbringende Mächte stellen. Es sei nicht zu fassen, dass viele Menschen sterben müssen, weil nur einer meine, die Macht an sich reißen zu müssen. Die Botschaft von Jesus Christus sei die Liebe und diese dürfe von niemandem zerstört werden, mahnte und ermutigte der Pfarrer die Gläubigen an Ostern.

Ostern aus der Sicht der Frauen

Die Frauen entdeckten als erste das leere Grab von Jesus und damit das Geheimnis des Glaubens. Joachim von Mitzlaff, Pfarrer der Evangelischen Johannesgemeinde Rielasingen-Worblingen, lenkte den Blick zu Ostern auf jene Frauen, die das leere Grab entdeckten. Der ihnen erschienene Engel brachte die frohe Botschaft: Jesus lebt.

Rielasingen-Worblingen Wegen Russlands Krieg wieder gefordert: Unterstützerkreis hilft Menschen mit Kleidung und Spielzeug Das könnte Sie auch interessieren

Die Frauen hatten sich am frühen Morgen auf den Weg gemacht. Sie gingen unter der schweren Last ihrer Gedanken über den Tod Jesu. Sie waren verzweifelt und fragten sich, wie es ohne Jesus weitergehen solle. Als sie am Grab ankamen, war der schwere Stein davor zur Seite gerollt. Sie betraten das Dunkel, auf einmal wurde es hell und sie erkannten im Licht einen Engel und in ihm einen vertrauenswürdigen Boten Gottes. Er sagte ihnen, sie sollen Jesus bei den Lebenden und nicht bei den Toten suchen. Den Frauen wurde klar: Sie werden Jesus in ihrem Alltag, in ihrem normalen Leben begegnen.