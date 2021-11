Die Corona-Zahlen sind in den vergangenen Tagen immer weiter in die Höhe gestiegen. Veranstalter nehmen diese Entwicklung mit Sorge zur Kenntnis. Auch Michael Pätzholz und Birgit Steiner hatten in der jüngsten Vergangenheit stets einen Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen. Und jetzt haben der Vorsitzende des Handel- und Gewerbevereins (HGV) in Rielasingen-Worblingen und die Schulleiterin der Ten-Brink-Realschule die Reißleine gezogen und die Lehrstellenbörse in diesem Jahr abgesagt, wie sie in einem gemeinsamen Schreiben mitteilen. Die Messe hätte eigentlich am 13. November vielen Schülern einen ersten Einblick in eine mögliche Ausbildung geben sollen.

Die Lehrstellenbörse war in den Vorjahren auch für Betriebe eine wichtige Anlaufstelle mit Blick auf die Azubi-Gewinnung. | Bild: Sandra Bossenmaier

Ein Entschluss, der nicht leicht gefallen sei, wie Schulleiterin Birgit Steiner betont: „Wir hoffen sehr, dass alle Beteiligten nachvollziehen können, dass uns die Sicherheit aller Beteiligten sehr am Herzen liegt“, sagt sie. Schade sei dies vor allem, da die Lehrstellenbörse für viele Schüler traditionell eine gute Möglichkeit sei, mit dem Thema Ausbildung erstmals in Kontakt zu treten. „Solch eine Veranstaltung lebt vom direkten Kontakt. In einer Pandemie ist dies aber nur schwer umsetzbar“, so Steiner weiter.

Rielasingen-Worblingen Corona-Krise beeinflusst Finanzen: Rielasingen-Worblingen rechnet erneut mit Defizit Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb hätten sich der HGV und die Ten-Brink-Schule dazu entschieden, die im November geplante Veranstaltung abzusagen. „Dabei haben wir zusammen versucht abzuwägen, was sinnvoller ist: Durchführung unter 3G-Regeln oder eine Absage der Veranstaltung“, teilt der HGV in einer Stellungnahme mit.

Die Absage war alternativlos

Es ist nicht das erste Mal, dass die Lehrstellenbörse in Rielasingen-Worblingen wegen Corona abgesagt werden muss. Laut Michael Pätzholz fand sie auch im Jahr 2020 Corona-bedingt nicht statt. „Unsere Schüler sind zum größten Teil noch nicht geimpft. Es wäre unverantwortlich mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen, so viele Menschen in eine Halle zu bringen“, sagt er.

Singen „Mama, die Scheffelhalle brennt“: Angeklagter legte Feuer an Singener Halle – und rief dann seine Mutter an Das könnte Sie auch interessieren

Als Alternative sei eine Online-Variante diskutiert, aber auch schnell wieder verworfen worden. „Online ist das nicht durchführbar“, betont er. 2022 soll die Börse allerdings wieder stattfinden, dann zum 15. Mal. „Auch für uns Handwerksbetriebe ist die Veranstaltung sehr wichtig. Wir brauchen schließlich neue Auszubildende“, sagt Pätzholz.

Projekttage bilden den Plan B

Aber es gibt bereits einen Plan B: In der Zeit vom 29. November bis 2. Dezember sollen Projekttage für die achten Klassen die Lücke der Lehrstellenbörse schließen. „Während dieser Tage besteht für Ausbildungsbetriebe die Möglichkeit, Schüler einzuladen oder einen Ausbildungsbotschafter zu uns zu senden“, so Birgit Steiner. Laut der Schulleiterin kämen im Laufe der Projekttage etwa 20 Ausbildungsbotschafter an die Schule. „So können gerade auch kleinere Betriebe offen mit den Schülern in Kontakt treten“, sagt sie.