Alle Straßenlampen in Rielasingen-Worblingen sind bereits auf LED umgerüstet. Alle? Noch nicht ganz, denn 95 Stück fehlen noch. Doch dieser Umstand soll sich noch in diesem Jahr ändern. Wie Bürgermeister Ralf Baumert erklärte, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für die letzten Straßenlampen. „Dann läuft bei uns alles zu 100 Prozent auf LED“ sagt der Rathauschef der Hegauer Doppel-Gemeinde.

Mehr als 1000 Laternen leuchten in der Doppelgemeinde

Mehr als 1000 Straßenlaternen gibt es in Rielasingen-Worblingen. 95 Stück davon laufen noch nicht mit LED-Lampen. „Die Angebote hierfür liegen schon vor“, sagt Baumert. Auch die Kosten für die Umstellung auf LED-Technologie stehen schon fest: Sie sollen sich laut dem Rathauschef auf rund 53.000 Euro belaufen. Rund 17.500 Euro davon erhält die Gemeinde durch Zuschüsse im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes.

Und die Umstellung soll sehr schnell erfolgen: Laut Baumert sollen die Umbaumaßnahmen noch in diesem Jahr durchgeführt werden – noch vor dem Winter. Und die Umrüstung habe auch mit Blick auf die Energiekrise eine entscheidende Wirkung für die Gemeinde. „Durch die komplette Umrüstung auf LED sind wir auch ein Stück weit auf steigende Energiepreise gerüstet“, so Baumert weiter.

Ganz schnell gehen soll es auch mit Blick auf ein anderes Vorhaben in Rielasingen-Arlen. Durch einen Eilantrag von Bürgermeister Baumert soll die Straßenbeleuchtung, die Wasserhauptleitung und der Abwasserkanal in der Straße Am Rebberg erneuert werden. „Die Wasserleitung ist schlicht und ergreifend kaputt“, sagt Baumert. Dies habe sich zuletzt immer wieder bei Rohrbrüchen widergespiegelt.

Denn bei Reparaturen im August sei aufgefallen, dass der Hang des Roseneggs in Bewegung sei und sich dies sehr negativ auf die Stabilität der Leitung auswirke. Dadurch sehe die Gemeindeverwaltung mit Blick auf den Winter die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser für die Anwohner in Gefahr. „Wir müssen hier sofort handeln“, betont Baumert. Die Kosten für das Vorhaben liegen laut seiner Einschätzung bei rund 320.000 Euro. „Die Oberdorfstraße, die erst kürzlich saniert wurde, schließt an die Straße Am Rebberg an, das geht also gerade weiter“, so Baumert weiter.