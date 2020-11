von Sandra Bossenmaier

Es könnte so schön sein: Am Abend zünden die Kinder die Kerzen in ihren selbst gebastelten Laternen an und ziehen mit ihren Familien und Freunden hinter Sankt Martin auf seinem stolzen Pferd durch den Park. Gemeinsam werden stimmungsvolle Lieder gesungen und die Laternen der anderen bewundert. Am Ende wird bei Punsch oder Glühwein geplaudert. All dies ist wegen Corona in diesem Jahr nicht möglich. Denn aufgrund der Pandemie musste der Martiniumzug in der Gemeinde abgesagt werden. Im Gespräch mit den Leitungen der kommunalen Kinderhäuser wird aber eines deutlich: Für die Kinder soll der Martinstag auch diesmal schön sein und gebührend gefeiert werden.

„Die Kinder freuen sich auf den Martinstag im Kinderhaus“, erzählt Sascha Speck, Leiter des Kinderhauses Rosenegg. Man wolle versuchen, im Kindergartenalltag so viel Normalität wie möglich zu leben. Deshalb wird hier in den Gruppen St. Martin gefeiert – mit allem was dazu gehört.

Silvia Boll: „Es gilt, die schönen Momente zu erhalten“

Auch für Silvia Boll, Leiterin des Kinderhauses St. Raphael, ist es wichtig, dass nach Absage des großen Gemeinschaftsumzuges im Kinderhaus gefeiert wird. „Es gilt, die schönen Momente zu erhalten und etwas Positives daraus zu machen“, findet die erfahrene Kinderhausleiterin. Im Kinderhaus St. Raphael werden die Gruppen getrennt voneinander feiern. Die Kinder dürfen am Martinstag ihre Laternen mitbringen und nach Verdunkelung der Gruppenräume soll auch hier eine stimmungsvolle Atmosphäre entstehen. Gemeinsam hören sie von der Martinslegende oder schlüpfen selbst in die Rollen von Martin und des frierenden Bettlers.

Im Mittelpunkt dieses besonderen Tages steht das Teilen. In den vorangegangenen Tagen hatten die Kinder bereits viel über Sankt Martin erfahren, seine Geschichte wurde in den Kindergartenalltag integriert. Für die Kinder spielten die schönen Momente im Kinderhaus eine große Rolle, doch den Familien werde mit Sicherheit eine liebgewonnene Tradition und ein gemeinsames Erleben des Martinstages fehlen, glaubt Silvia Boll.

Laternen-Fenster erfreuen abendliche Spaziergänger Der beliebte Martiniumzug in Rielasingen-Worblingen fällt dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Standortmarketingverein Pro Riwo rief als Alternative hierfür zur Aktion „Laternen-Fenster“ auf. Seit dem 1. November werden Fenster mit Laternen geschmückt und mit Lichterketten oder Teelichtern zum Leuchten gebracht. Spaziergänger können diese in den Abendstunden bewundern und sich daran erfreuen. Pro Riwo rief damit in einer schwierigen Zeit dazu auf, ein Zeichen für Gemeinsamkeit und Solidarität zu setzen. (bos)

„Für uns war klar, dass wir zusammen mit den Kindern Sankt Martin feiern wollen“, berichtet Sandro Ienco, stellvertretender Leiter des Kinderhauses Fröbel in Arlen. Dieses dürfen die Kinder am Spätnachmittag des Martinstags nochmals besuchen. Allein das ist schon etwas ganz Besonderes, worauf sich die Kinder freuen. Innerhalb ihrer Gruppen werden sie ihr eigenes Martinifest feiern.

Das Laternen-Fenster von Familie Ditschler aus Arlen mit der Legende von St. Martin. | Bild: Sandra Bossenmaier

Jede Gruppe habe sich etwas Kreatives einfallen lassen, berichtet Ienco. So werde es zum Beispiel eine Diashow, einen kleinen Umzug im Garten des Kinderhauses oder ein Rollenspiel geben. Auch hier hätten die Kinder vieles über das Teilen und das Füreinanderdasein gelernt.

„An einer schönen Feier darf natürlich niemals gutes Essen und Trinken fehlen“, dankt Ienco den Eltern für deren Gaben. Es sei trotz der schwierigen Situation ein besonderer Tag für die Kinder. Das Gefühl des Herbstes, die Martinsgeschichte und die gemeinsam verbrachte Zeit beim Laternen basteln hätten letztendlich doch alle in eine stimmungsvolle Zeit versetzt, resümiert Ienco.