Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen bekommt ein Medizinisches Versorgungszentrum. Dies wurde am Donnerstagabend, 2. März, bei einem kurzfristig angesetzten Pressegespräch bekannt. Der Gemeinderat habe am Abend zuvor in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das Grundstück zu verkaufen, sagte Bürgermeister Ralf Baumert. Dass über Grundstücksfragen nicht-öffentlich entschieden wird, ist eine normale Vorgehensweise in Gemeinderäten in Baden-Württemberg, da dabei finanzielle Details eine Rolle spielen.

Überregional bekannter Neurochirurg tritt als Investor auf

Als Investoren treten der Singener Neurochirurg Aram Bani und seine Ehefrau Julia Bani auf. Die eigene Praxis werde in den Neubau ziehen und es sollen Räume und Möglichkeiten für ambulante Operationen für andere Ärzte geschaffen werden, erklärten sie. Daran mangele es in der Region stark. Bani hat seine Praxis derzeit in Räumen, die dem Singener Krankenhaus gehören. Die darüber hinausgehende Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus, wo Bani derzeit noch auf Honorarbasis Patienten operiert, endet aber nach jetzigem Stand Ende März. Eine ausführliche Berichterstattung folgt.