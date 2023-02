In zwei Hegau-Gemeinden wird gewählt – und in beiden Orten treten mehrere Kandidaten an. Ein wichtiger Termin vor einer Bürgermeisterwahl sind regelmäßig die Kandidatenpodien des SÜDKURIER. Dabei machen die bevorstehenden beiden Wahlen, die gleichzeitig am Sonntag, 5. März, stattfinden, keine Ausnahme.

Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Rielasingen-Worblingen (von links): Ralf Baumert und Peter Brütsch. | Bild: Jacqueline Weiß, Matthias Güntert

In Rielasingen-Worblingen, der größten Hegau-Gemeinde in der Nachbarschaft von Singen, will Amtsinhaber Ralf Baumert den Chefsessel im Rathaus verteidigen. Es gibt allerdings auch einen zweiten Namen auf dem Stimmzettel. Peter Brütsch tritt als Herausforderer an. Wie viel Schwung Baumert aus seinen bisherigen beiden Amtszeiten mitnimmt und wie viele Punkte Brütsch bis zum Wahlsonntag sammeln kann – unter anderem das wird sich auf dem SÜDKURIER-Podium zeigen.

Dieses findet im Festsaal der Talwiesenhalle in Rielasingen-Worblingen statt am Dienstag, 28. Februar. Das Podium beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort bis Montag, 27. Februar, 12 Uhr, anmelden, unter der Internetadresse www.meinSK.de/podium-rw.

Spannendes Rennen in Tengen zeichnet sich ab

In Tengen zeichnet sich ein spannendes Rennen um den Chefsessel im Rathaus ab. Denn Amtsinhaber Marian Schreier tritt nach einer Amtszeit nicht mehr an und fünf Kandidaten bewerben sich. Das sind in der Reihenfolge, in der die Bewerbungen eingingen: Sven Müller, André Schmal, Heiko Strauß, Markus Bauermeister und Katja Wosiewicz.

Die fünf Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Tengen (von links oben im Uhrzeigersinn): Sven Müller, André Schmal, Heiko Strauß, Katja Wosiewicz und Markus Bauermeister. | Bild: Uli Zeller, Matthias Güntert, Stephan Freißmann, Veronika Strauß, Foto Stober

Alle Kandidaten haben zugesagt, zum SÜDKURIER-Podium in der Randenhalle zu kommen. Dieses findet statt am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Auch in diesem Fall läuft die Anmeldung für alle, die dabei sein wollen, über eine Internetseite: www.meinSK.de/podium-tengen. Auch diese Seite ist ab sofort freigeschaltet, die Anmeldung läuft bis Dienstag, 28. Februar, 12 Uhr.

Beide Veranstaltungen sind für Abonnenten des SÜDKURIER und für registrierte Nutzer von www.suedkurier.de offen. Bitte für den Einlass Personalausweis oder einen anderen Identitätsnachweis nicht vergessen. Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Ort zu sein. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.

Fragen kann man schon vorab stellen

Das Publikum wird die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wenn Sie schon vorab Fragen an die Kandidaten haben, die Sie bei einem Podium beantwortet sehen möchten, senden Sie diese bitte mit dem Stichwort „Bürgermeisterwahl“ und einem Vermerk, um welche der beiden Gemeinden es geht, an diese Mailadresse: singen.redaktion@suedkurier.de.