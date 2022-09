von Sandra Bossenmaier

Mit 63 Jahren muss sich Petra Rietz-Maibaum wohl eine neue Arbeit suchen. Denn zum Sozialamt wolle sich nicht gehen, erklärt die schlanke Frau. Sie steht in ihrem Lebenstraum, den sie schweren Herzens aufgeben muss. In Rielasingen-Worblingen eröffnete sie vor fast sechs Jahren das kleine Ladengeschäft „Stoffstreicher“ mit allem was es zum Nähen braucht.

Die Corona-Soforthilfe reichte nicht aus

Der Laden habe lange nicht genug Umsatz gemacht, räumt die Ladenbesitzerin ein. Und vielleicht sei der Standort in der Burgstraße nicht ideal gewesen, vermutet sie. Aber als es dann endlich mal besser gelaufen sei, kam wegen Corona der Lockdown und damit die Schließung des Ladens. Es gab Wochen mit nicht mal einem Euro Umsatz. Sie bekam im Nachhinein zwar eine Coronahilfe ausbezahlt, aber diese sei sofort von aufgelaufenen Kosten, insbesondere der damals noch offenen Mietrückstände, aufgebraucht gewesen.

Für sich selbst konnte Petra Rietz-Maibaum nichts verwenden. Überhaupt habe sie gelernt, in dieser schwierigen Zeit sehr bescheiden zu leben, berichtet die Frau und kämpft mit den Tränen. Denn für ihren Traum, den Stoffstreichler, habe sie alles richtig machen wollen. Sie müsse jetzt die Reißleine ziehen, bevor der finanzielle Schaden, genauer der Schuldenberg, noch größer werde.

Das Aus war nicht aufzuhalten

Es habe eine Zeit gegeben, als der Laden sehr viel Kundschaft hatte, erzählt Rietz-Maibaum und denkt dabei an die Wochen, als die Schutzmasken im Handel knapp waren und viele Menschen begonnen hatten, selbst welche zu nähen. Leider habe die große Begeisterung für Handarbeiten nicht lange genug angehalten, um das wirtschaftliche Aus des Ladens aufzuhalten.

Mitte Oktober wird der Stoffstreichler in Rielasingen-Worblingen schließen. Bis dahin macht Petra Rietz-Maibaum mit ihren Waren einen Ausverkauf. „Besonders die zwei letzten Jahre liefen schlecht für mein Geschäft. Aber ich bin eine Kämpfernatur und wer weiß für was die Schließung jetzt gut ist und was danach kommt“, lautet das Fazit von Petra Rietz-Maibaum.