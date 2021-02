von Sandra Bossenmaier

Dieses Jahr wird der Schmutzige Donnerstag für das Ehepaar Käthe und Gerhard Prutscher nicht wie gewohnt ablaufen. Das stimmt sie zwar traurig, die Freude an Fasnacht lassen sie sich dennoch nicht verderben. Das Haus der Prutschers ist fasnächtlich geschmückt, davor steht ein Narrenbaum – Käthe Prutscher nennt ihn liebevoll Narrebömle – und aus dem Küchenfenster grüßen zwei Puppen im Häs.

Seit 30 Jahren ist das Haus stets Station für den Fanfarenzug

Am Schmutzigen Donnerstag steht Käthe Prutscher normalerweise bereits um 4.30 Uhr auf, um alles für den Besuch des Fanfarenzuges vorzubereiten. Wenn dann kurz nach sechs Uhr die Musikanten durch die Gassen ziehen um die Dorfbewohner zu wecken, jucke alles in ihr, erzählt sie.

Normalerweise wird das Häs von Gerhard und Käthe Prutscher getragen. Dieses Jahr wurden damit zwei Puppen bekleidet, die aus Prutschers Küchenfenster grüßen. | Bild: Sandra Bossenmaier

Das Haus der Prutschers wird dann zur Haltestelle des Fanfarenzuges. Nach einem Ständerle stärkt man sich gemeinsam mit Heißgetränken und frischen Butterbrezeln. Das hat so seit über 30 Jahren Tradition. Dieses Jahr geht all das wegen Corona nicht.

„Dieses Jahr ist Eigeninitiative gefragt“

Ein Vergessen der Fasnacht, die für Prutschers auf der Straße stattfindet, ist undenkbar. „Dieses Jahr ist Eigeninitiative gefragt“, meint Käthe Prutscher. Und ein geschmückter Narrenbaum vor der Haustüre sei dieses Jahr noch wichtiger denn je, damit könne man ein Zeichen für das geliebte Brauchtum setzen. Dieses Jahr werden die zwei alleine ihren privaten Schmutzigen feiern: mit Butterbrezeln und närrischer Musik am frühen Morgen vor der Haustüre.

Besonders werden die Prutschers den Kontakt zu den Menschen vermissen. Normalerweise trifft sich an diesen Tagen das Dorf. Besonders für den von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ernannten Obristen Gerhard Prutscher ist es derzeit ungewöhnlich still. Denn er ist seit über drei Jahrzehnten Narrenbolizei und läuft bei Umzügen im Häs mit roter Jacke und einer laut klingenden Schelle voraus. Diese Schelle hält jetzt die Puppe in der Hand, die aus dem Küchenfenster grüßt.