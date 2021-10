von Sandra Bossenmaier

Bereits seit 20 Jahren sind Sie der erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Rielasingen. Warum übernehmen Sie dieses Ehrenamt im Verein bereits so viele Jahre?

In dieses Amt bin ich vor zwei Jahrzehnten einfach so hineingerutscht. Seiher mache ich das, weil es mir einfach Spaß macht. Auch wenn man als Vereinsvorsitzender Verantwortung übernehmen muss, das gehört eben dazu. Auch wenn das Team um mich herum manchmal wechselte, bin ich immer dabeigeblieben.

Wir sind im Verein ganz normale Menschen und haben immer das Wohl der Tiere und des Vereines im Blick. Auch wenn wir manchmal unterschiedliche Meinungen haben, finden wir immer eine gute Lösung miteinander und möchten den Verein erhalten und voranbringen. Kurz zusammengefasst: Der Reitverein ist mir wichtig.

Sie selbst besitzen ein Pferd namens Grandioso und das Pony Devil, was unternehmen Sie mit den beiden?

Schon immer übten Pferde und das Reiten eine große Faszination auf mich aus. Bereits als kleiner Junge träumte ich davon, ein eigenes Pferd zu besitzen und mit diesem auszureiten. Und wenn ich heute mit meinem wunderbaren Grandioso am Sonntagmorgen ausreite ist das ein toller Ausgleich für mich. Wenn wir zwei dann den Blick vom Schiener Berg in unsere Heimat schweifen lassen und die Natur bewundern können, bin ich zufrieden. Mein Pony Devil wird von Jugendlichen und Kindern geritten, die auf ihm Reitunterricht erhalten. Ich bin wohl für mein ganzes Leben mit dem Virus Pferd infiziert, dieser lässt mich nicht los und begleitet mich. Diese Infektion gab ich auch in der Familie weiter. So reiten beispielsweise meine Enkeltöchter Marie (11 Jahre) und Lena (10 Jahre) seit sie klein sind.

Und welche Beziehung pflegen Sie zu Grandioso und Devil?

Die beiden gehören zur Familie einfach dazu. Mit Grandioso bin ich mittlerweile über 20 Jahre zusammen. Er trug schon meine heute erwachsenen Kinder durch Turniere, führte den Martiniumzug in der Gemeinde an und spielte mit mir Theater in Stein am Rhein. An Fasnacht tragen er und Tarabas (ein Pferd aus unserem Stall) den Burgvogt und Junker Hans vom Rosenegg durch die Straßen. Man kann ihn einfach für alles gut gebrauchen, auch wenn er inzwischen schon etwas älter ist.

Ist der Reitsport nicht eher was für reiche Menschen? Kann sich das ein normaler Mensch überhaupt leisten?

Früher war das wirklich nur ein Sport für Reiche. Aber das ist heute zum Glück nicht mehr so, denn der Reitsport ist breiter in unserer Gesellschaft aufgestellt. Die Reiterei ist zwischenzeitlich bezahlbar geworden. So können sich auch normal verdienende Menschen heute diesen Sport leisten. Wobei es aber natürlich auch immer noch sehr exklusive Reitvereine gibt, für die man mehr Geld als in unserem eher einfachen Reitverein investieren muss. Aber man muss sich in einem Reitverein auch einbringen und öfters mal mit anpacken. Dabei steht das Wohl der Tiere immer an erster Stelle, was viel Arbeit bedeutet und viel Zeit benötigt.

Aber ein eigenes Pferd zu besitzen ist auch heute nicht günstig. Welche Möglichkeiten gibt es denn zu reiten, wenn man kein eigenes Pferd besitzt?

Es ist heutzutage fast nicht möglich, sich als Einzelperson um ein Pferd zu kümmern. Man muss jeden Tag nach dem Tier schauen, es versorgen und bewegen. Das ist sehr wichtig und bedeutet sehr viel Arbeit mit Verpflichtungen. Deshalb werden die Pferde von den Besitzern meist für Reitbeteiligungen zur Verfügung gestellt. Beispielsweise kümmern sich Jugendliche und Kinder verlässlich um ein Pferd und dürfen es dann dafür reiten. Früher war das leider nicht so einfach. Kaum jemand stellte sein Pferd anderen zur Verfügung. Erst wer gut reiten konnte, bekam diese Möglichkeit. Doch bis dahin kam man kaum an eine Reitbeteiligung.