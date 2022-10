von Sandra Bossenmaier

Was in einem dreiviertel Jahr Probentätigkeit Beeindruckendes entstanden war, kam nun in der Kirche St. Nikolaus in Worblingen zur Aufführung. Die Jugendkantorei Aachtal unter Leitung von Kantor Sven Mendel präsentierte das Musical „Paulus von Tarsus“ und erntete dafür große Bewunderung und kaum endenden Applaus. Etwa 60 Kinder und Jugendliche sangen und spielten die biblische Geschichte auf eine moderne und doch bibeltreue Art und Weise, sodass diese mehrere Generationen gleichermaßen ansprach.

In der Hauptrolle der 20-jährige Elias Meier aus Überlingen am Ried. Er spielte den gesetzestreuen Pharisäer Saulus, der die Christen vernichten will. „Diese Rolle war mal etwas anderes“, so Elias Meier. Denn bisher sei er es immer gewohnt gewesen eine nette, dem Glauben zugewandte Person zu spielen. Die Rolle des radikalen Christenverfolgers sei dann doch etwas anspruchsvoller gewesen.

Schauspiel und Gesang: Die Jugendkantorei beim Musical-Auftritt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Im Auftrag des Hohen Rats reist Saulus voller Hass und Zorn nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen. Auf dem Weg dorthin blendet ihn plötzlich ein grelles Licht und lässt ihn sofort erblinden. Dann spricht Jesus zu ihm und fragt, warum er ihn verfolge. Paulus verändert sich komplett, wird zu einem anderen Menschen, wendet sich von dem Bösen zum Guten, und Gottes Gnade lässt ihn erkennen, dass Jesus die Wahrheit ist. Im Namen Jesu heilt der Christ Hanania Paulus, wie Saulus nun genannt wird, woraufhin sich Paulus taufen lässt. Doch sein weiteres Leben als Christ besteht nicht nur aus Friede, Freude und Liebe sondern auch aus Verfolgung, Angst und Leid.

In der Rolle des guten Paulus, dessen Geschichte ihn schon lange fasziniert habe, fühlte sich Elias Meier dann wieder genau richtig, wie er später erzählte. Da habe er bei all den tollen Liedern wieder richtig mitsingen und das Musical in vollen Zügen genießen können. Und genau diese Freude stellte er überzeugend dar und begeisterte damit das Publikum.