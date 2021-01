von Sandra Bossenmaier

An den Ortseingängen hängen kleine weiße Schilder mit der Aufschrift „Eingeschränkter Winterdienst“. Selten macht man sich Gedanken darüber, was dies konkret bedeutet. Doch die teils lang andauernden Schneefälle der letzten Tage offenbarte die Bedeutung dieser Worte.

Erst die Hauptstrecken

Schnell hatten sich aufgrund der Niederschläge und überfrierender Nässe die Straßen zu spiegelglatten Flächen verwandelt. Geräumt und gestreut wurden von den Bauhofmitarbeitern und vier Dienstleistern erst mal nur die Hauptverkehrsstrecken. Auf den Nebenstrecken wurde kein Winterdienst ausgeübt. Vorrangig wurden Hauptstraßen oder Wege bearbeitet, die vom öffentlichen Personennahverkehr genutzt werden, wie Ortsbaumeister Martin Doerries erklärt. „Und all die Wege, die gefährlich und steil sind und welche stark frequentiert werden“, so der Ortsbaumeister weiter.

Wenn möglich, zu Hause bleiben

Tatsächlich seien etliche Nebenstraßen in den vergangenen Tagen nicht geräumt worden, bestätigt Doerries. Auch deshalb nicht, weil dort Schnee und Eis längst festgefahren gewesen seien, bis die Bauhofmitarbeiter mit den Hauptstrecken fertig geworden waren. Mit einem Schneepflug sei dann nicht mehr viel auszurichten gewesen. Doerris appelliert an Vernunft und Eigenverantwortung der Bürger. Man solle prüfen, ob man an solchen Tagen – und davon gebe es in der Regel nicht viele im Jahr – wirklich das Haus verlassen müsse. Auch solle man sein Fahrzeug nur dann bewegen, wenn man es auch auf derart schwieirigem Untergrund beherrsche und es gute Winterreifen habe. Und er bittet Falschparker, den Räumfahrzeugen nicht den Weg zu versperren.

Anwohner müssen räumen

Es waren Sparmaßnahmen, welche die Gemeindeverwaltung bereits vor über zwei Jahren dazu bewegten, den Winterdienst nicht mehr auf allen Straßen auszuüben. Unabhängig davon ist aber jeder Grundstückseigentümer dazu verpflichtet, seiner Streu- und Räumpflicht nachzukommen. Dabei muss er den Schnee auf das eigene Grundstück schieben, nicht auf die Straße.