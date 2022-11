Rielasingen-Worblingen/Bad Dürrheim vor 31 Minuten

Bundespolizei durchsucht Räume! Verdacht auf Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Betrug

In Rielasingen-Worblingen und Bad Dürrheim haben Bundespolizisten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden Wohnung und Geschäftsräume durchsucht. Die Vorwürfe gegen die Zielpersonen wiegen schwer.