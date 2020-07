von Sandra Bossenmaier

Menschen mit Behinderung bleibt ein unbeschwertes Baden im Freibad oft vorenthalten. Im Naturbad Aachtal in Worblingen ist das anders. Denn die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen setzte dort gleich zwei große Ideen um: angeschafft wurden ein Wasserrollstuhl und ein behindertengerechter Strandkorb aus Usedom. Insgesamt wurden hierfür rund 7.200 Euro investiert.

„Das war zwar teuer, der Nutzen daraus jedoch ist unbezahlbar“, lobte Oswald Ammon, Behindertenbeauftragter für den Landkreis Konstanz, das Engagement der Bürgerstiftung. Überhaupt findet er, dass die Gemeinde Rielasingen-Worblingen in Sachen Barrierefreiheit im Landkreis heraussticht.

Niemand soll ausgegrenzt werden

Bei der Auswahl des Wasserrollstuhls hätte man auf eine gute Ausstattung geachtet, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, erklärte Silke Graf, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung. „Das ist eine Bereicherung für das Naturbad„, dankte Bürgermeister Ralf Baumert der Bürgerstiftung. Denn in der Gemeinde wolle man niemanden ausgrenzen und jedem solle das Baden ermöglicht werden.

Oswald Ammon demonstrierte bei der offiziellen Übergabe im Naturbad anschaulich die Nutzung des Wasserrollstuhles und des neuen Strandkorbes. Aufgrund des wechselhaften Wetters nicht im Wasser, sondern auf der Liegewiese. Es sei ein sagenhaftes Gefühl, sich sicher im Wasser bewegen zu dürfen, dies bedeute grenzenlose Freiheit, erklärte er. Und Oswald Ammon weiß wovon er spricht, denn er selbst ist halbseitig gelähmt.

Über eine Rampe ins Wasser

Der Wasserrollstuhl darf von Kindern und Erwachsenen genutzt werden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Über eine Rampe können sie ins Wasser des Naturbades gleiten und sich dort erfrischen und sich in der leichten Umgebung des Wassers bewegen. Die Nutzung des Strandkorbes ist Menschen mit Behinderung vorbehalten. In diesen kann man mit einem Rollstuhl hineinfahren, daneben hat eine Begleitperson Platz. Es bleibt dann nur noch Eines zu tun: sich zu entspannen.