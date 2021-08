von Ingeborg Meier

Zumindest ihre Zuversicht, dass wieder Fasnacht gefeiert werden kann, lassen sich die Rielasinger Narren nicht nehmen. Man stehe bereits in den Vorbereitungen für die kommende Saison, gab Holger Reutemann, Vorsitzender des Rattlinger Narrenvereins Burg Rosenegg, auf der Hauptversammlung den knapp fünfzig anwesenden Mitgliedern bekannt.

Dass die Pandemie den Narren doch wieder einen Strich durch die Rechnung machen könne, versteht sich von selbst: „Für das kommende Jahr kann ich sagen, dass wir die Fasnacht voll planen. Was wir schlussendlich dürfen, bleibt abzuwarten“, so der Narrenchef.

Was haben die Rattlinger konkret im Sinn?

Ganz obenan steht bei dem Narrenverein das Martini-Freiluftspiel auf der Burg Rosenegg zur Fasnachtseröffnung. 2021 gab es die Böllerschüsse für Zuschauer nur online. Mit diesen eröffnet der Rielasinger Narrenverein die Fünfte Jahreszeit traditionell. Dieses Jahr soll das stets große Publikum sie wieder von nahem hören können – den Corona-Vorgaben konform.

Das wird wohl bedeuten, dass auch das beliebte Martini-Spiel mehr Aufführungen als sonst haben soll. Beim Martinispiel geht es stets witzig zu. Und zur Erheiterung des Publikums auch immer um den faulen und geizigen Junker Hans, seinen Burgvogt Spindler und die Rielasinger unter der Herrschaft von Rosenegg.

Mindestabstände einhalten

Der Grund für die mehrmaligen Aufführungen: Die Narren rechnen damit, dass, wenn die Fasnacht wieder losgeht, Mindestabstände eingehalten werden müssen. Daraus resultiert, dass pro Aufführung die Zahl der Zuschauer reduziert werden muss.

Für das Laien-Spielerteam gibt es aber für die kommende Fasnacht eine Entlastung. Die Akteure brauchen kaum mehr zu proben. Denn gezeigt werden soll das nur leicht veränderte letztjährige Martini-Spiel, das dann coronabedingt nicht stattfinden konnte.

Was zum jetzigen Zeitpunkt schon sicher ist

Es wird erneut die Narrenbömmle-Aktion geben. Diese wird gemeinsam mit den beiden anderen Narrenzünften der Gemeinde, Katzdorf Arlen und Schaflingen Worblingen, durchgeführt. 600 Mitbürger zeigten im Februar mit ihren fasnächtlich umdekorierten Weihnachtsbäumen, dass eigentlich Fasnacht gewesen wäre. Die Bevölkerung habe toll mitgemacht, lobte Reutemann. Deshalb wollen die Zünfte die Aktion weiterführen – auch, falls es wieder eine normale Fasnacht geben wird.

Überhaupt gab es trotz Corona dank der gemeinsamen Bemühungen der Ratten, Schaflinger und Arlener Katzen gemeinsam mit den Gottmadinger Heilsberghexen dann doch etwas Fasnacht: „3000 Leute waren zeitweise online unserem virtuellen „Hausball für Dahoam“ am Fasnacht-Samstag zugeschaltet, haben ihr Häs angezogen und vor dem Bildschirm getanzt“, so der Narren-Chef in seinem Rückblick.

Auch für die Kinder habe der Narrenverein so gut es ging trotz abgesagter Fasnacht versucht, das Brauchtum mit Aktionen wie Malwettbewerben zumindest ein Stück weit am Leben zu halten.