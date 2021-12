von Ingeborg Meier

Das erste Corona-Jahr hat die Finanzen Rielasingen-Worblingens nicht so hart getroffen wie befürchtet. Nach jetzigem Stand wird die Aachtal-Gemeinde das Haushaltsjahr 2020 wohl mit einem Überschuss von knapp 1,5 Millionen Euro abschließen. Veranschlagt waren lediglich 250.000 Euro. Ungetrübt ist die Freude jedoch nicht. Denn dieses voraussichtliche Ergebnis wird maßgeblich dadurch erreicht, dass der Gemeinderat im Juni 2020 noch einmal geplante Maßnahmen gestrichen hatte.

So wurden viele Maßnahmen zum Erhalt von Gebäuden und der Infrastruktur erst mal auf Eis gelegt. Das senkte die Ausgaben um 715.000 Euro. Realisiert werden müssen diese Vorhaben dennoch irgendwann. Sie werden in der Folge die kommenden Haushaltsjahre belasten, so der Hinweis von der Leiterin des Rechnungsamtes, Verena Manuth, in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Viele Einbußen durch die Corona-Pandemie

Die Gemeinde habe durch die Auswirkungen der Pandemie beträchtliche Einbußen bei den Erträgen erlitten. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist um 730.000 Euro niedriger ausgefallen, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 330.000 Euro, die Elterngebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen um knapp 100.000 Euro. Ein Stück weit aufgefangen wurde dies durch eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Bundes in Höhe von 640.000 Euro sowie eine Corona-Soforthilfe über 220.000 Euro. Des Weiteren wurde der Pro-Kopf-Betrag erhöht, was zu einer knappen halben Million Euro mehr Schlüsselzuweisungen geführt hat. Stark steht die Gemeinde Rielasingen-Worblingen bei den Rücklagen da. Sie betrugen zum Jahresende 2020 stattliche 17 Millionen Euro.

Mit dem voraussichtlichen Plus aus dem Jahr 2020 kann die Gemeinde nun auch ruhiger auf das laufende Haushaltsjahr blicken. Rechnungsamtsleiterin Manuth geht derzeit von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1,6 Millionen Euro aus. Dieses Defizit kann zum größten Teil mit dem Überschuss aus dem vergangenen Jahr gedeckt werden.