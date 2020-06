von SK

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Samstag, 6. Juni, 10 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 10 Uhr, vermutlich beim Rangieren einen Peugeot beschädigt, der in der Niedergasse am Straßenrand abgestellt war. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917036, zu informieren.