von Sandra Bossenmaier

Es ist das zweite Jahr, in dem die Feiern der Konfirmation von der Corona-Pandemie überschattet werden. Die evangelischen Kirchengemeinden in Rielasingen-Worblingen und in Steißlingen-Langenstein haben deshalb kreative Lösungen für die Vorbereitung entwickelt.

Hoffnung auf weniger Einschränkungen

Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr, in dem das Virus alles durcheinandergebracht hatte, wurden die Termine der Konfirmationsfeiern in beiden Gemeinden von vornherein auf den Sommer verschoben. Damit steigt die Hoffnung auf weniger Einschränkungen, als dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich wäre. „Auch haben wir Hoffnung, im Sommer im Freien feiern zu können“, erklärt Martina Stockburger, Pfarrerin der Kirchengemeinde Steißlingen-Langenstein.

Die Bedeutung der Konfirmation Das Wort Konfirmation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Befestigung, Bekräftigung und Bestätigung. In einem feierlichen Segnungsgottesdienst bekennen sich die religionsmündigen und getauften jungen Menschen zu ihrem christlichen Glauben und bekräftigen damit ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde. Im Konfirmandenunterricht bereiten sich die Jugendlichen darauf vor und befassen sich mit Glaubensthemen. Außerdem sollen die jungen Menschen die Kirche erfahren und verstehen lernen. Nach der Konfirmation sind die Jugendlichen ein voll verantwortliches Mitglied der Kirchengemeinde, sie treten ins kirchliche Erwachsensein über. Beispielsweise dürfen sie dann den Kirchenvorstand mitwählen und selbst Pate werden.

Im Gespräch mit der Pfarrerin wird deutlich: Die Zeit mit den Konfirmanden liegt ihr sehr am Herzen und sie macht das Beste aus der momentanen Situation. Martina Stockburger erklärt: „Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen etwas aus der Vorbereitungszeit zur Konfirmation mitnehmen“.

Gottesdienst nur zur Begrüßung

In Rielasingen-Worblingen begannen die Vorbereitungen zur Konfirmation später als sonst. „Wir hatten gehofft, normal beginnen zu können“, blickt Saskia John, Diakonin der Johannesgemeinde, zurück. Doch dem war leider nicht so. Die Begrüßung der Konfirmanden und derer Familien hatte im Oktober vergangenen Jahres noch während eines Gottesdienstes stattfinden können. Seither aber konnte sich die Gruppe ausschließlich online treffen.

Saskia John bedauert dies und drückt dennoch ihre Dankbarkeit darüber aus, dass mithilfe der technischen Möglichkeiten zumindest Online-Treffen möglich seien und der Konfirmationsunterricht und ein Austausch über den Glauben stattfinden könne. „Konfirmation bedeutet für die meisten Jugendlichen und Familien ein Jahr voller Gemeinschaftserfahrungen im Kontext mit der Kirche“, so die Diakonin.

Eigentlich lebe das „Konfijahr“ von der Gemeinschaft und der Möglichkeit, sich über den christlichen Glauben auszutauschen, sowie ihn theoretisch und praktisch kennenzulernen. Durch die Online-Treffen sei es leider nur begrenzt möglich, solche Erfahrungen zu sammeln. Man müsse nun mit der Trauer über ein so anderes Konfijahr umgehen und damit leben.

Segen rückt in den Vordergrund

Um die Gemeinschaft geht es unter anderem, wenn man sich auf den Weg zur Konfirmation begibt. „Ja, ich will Jesus folgen und ich will zur Gemeinschaft der Glaubenden gehören“, drückt es Pfarrerin Stockburger aus. Doch die Gemeinschaft in der eigenen Gemeinde lässt sich wegen den Corona-Einschränkungen nur schwer kennen lernen. Diese Gemeinschaft sei nur in einem weiten Raum und damit abstrakter erlebbar, so die Pfarrerin. Und Corona hätte die Menschen individualisiert, was sich auch in der Konfirmationsvorbereitung widerspiegele.

Pfarrerin Martina Stockburger knüpft mit dekorierten Fensterbänken in der Friedenskirche an den Konfirmations-Unterricht an. | Bild: Sandra Bossenmaier

Im Gegenzug rücke der Segen, den die Jugendlichen erhalten werden, mehr in den Vordergrund. Besonders in einer Zeit der Unsicherheit und des Umbruches sei es wichtig, zu hören und zu erfahren, dass da jemand sei, dem man wichtig ist. Dabei habe der Glaube für die jungen Menschen auch etwas mit dem Kennenlernen und Deuten eigener Lebenswirklichkeiten zu tun.

Digitale Wege und kreative Ideen

So lange es möglich war, hatte man sich zu den Vorbereitungstreffen persönlich getroffen. Seit dem zweiten Lockdown geht man in der Kirchengemeinde neue Wege. Man tauscht sich auf digitalen Wegen aus, entwickelte kreative Dialogmöglichkeiten und Aufgaben rund um Glaubensthemen, deren Ergebnisse wiederum in der Kirche ausgestellt werden. Der Aufwand lohne sich, erzählt die Pfarrerin. Sie freue sich, dass die jungen Menschen dieses Angebot annehmen.

„Die große Chance der Konfirmation ist, sich mit Glaubensfragen auseinander zu setzen. Egal mit welcher Vorprägung, welchen Erfahrungen oder welcher Herkunft haben die Jugendlichen im Konfijahr die Möglichkeit, ihren eigenen Glauben zu definieren und eigene Glaubenserfahrungen zu machen“, fasst Saskia John zusammen.