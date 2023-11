In Rielasingens Mitte gibt es seit kurzem einen besonderen Kleiderladen: „Flotte Klamotte“ lautet der Namen des zweiten vom DRK des Landkreises Konstanz betriebenen Kleidergeschäfts im Kreisgebiet. Eröffnet wurde das Ladenlokal, das sowohl Neuware als auch Second Hand-Kleidung führt, von Frank Hämmerle. Der ehemalige Landrat und langjährige Vorsitzende des DRK-Kreisverbands hat zu diesem Anlass ein Sakko angezogen, das er im Radolfzeller DRK-Laden „Kleiderstange“ erstanden hatte. Nicht nur aus Sparsamkeit – er hat schwäbische Wurzeln. Sondern weil er, wie er ausführte, von der Idee der DRK-Kleidergeschäfte überzeugt ist.

Konzept aus Radolfzell in den Hegau übertragen

Das Sortiment des Rielasinger Ladens besteht – wie auch das im Radolfzeller Zwillingsladen – sowohl aus Neuware als auch aus bereits Getragenem. Die im Vergleich zum regulären Preis stark vergünstigten Neu- und Markenware werden von Kaufhäusern und Herstellern gespendet, die ihre unverkauften Teile so für einen guten Zweck zur Verfügung stellen. Die Second-Hand-Stücke stammen aus den Kleidersammlungen der Hilfsorganisation. „Alles, was hier hängt, ist beste Qualität“, betonte Hämmerle und hob den nachhaltigen und umweltbewussten Aspekt eines Einkaufs im DRK-Kleiderladen hervor.

In der Öffentlichkeit stoße das DRK-Angebot auf große Akzeptanz. 25.000 Kleidungsstücke gehen in Radolfzell jährlich über die Ladentheke. Da lag es nahe, sich nach einem zweiten Standort umzusehen. Den Plan habe es schon länger gegeben, ein Ladenlokal jedoch musste erst gefunden werden. „Wir waren froh, als es uns angeboten wurde“, erklärt der DRK-Kreisgeschäftsführer Patrik Lauinger und Rielasingen-Worblingens Bürgermeister Ralf Baumert pflichtet ihm bei. Baumert hält den Standort der Flotten Klamotte in der Hauptstraße 13 in Rielasingen für optimal. Rings herum lägen Geschäfte, die Fußgängerfrequenz sei hoch, Parkplätze stünden zur Verfügung.

Kleiderladen nimmt auch Ware an

Der neue DRK-Kleiderladen ist für alle offen. Auf die Kundschaft warten zwei Voll- und drei Teilzeit-Mitarbeiter. Wer will, kann dort auch gut erhaltene Kleidungsstücke abgeben.