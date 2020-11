von Ingeborg Meier

Rund 7,6 Millionen Euro will Rielasingen-Worblingen laut Haushaltsplanentwurf im Jahr 2021 investieren. Kämmerin Verena Manuth hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihre Finanzplanung vorgestellt. Für diese Investitionen sei keine Kreditaufnahme notwendig. Die Gemeinde will stattdessen weiter sparen: Eine Schuldentilgung ist in Höhe von 83.000 Euro vorgesehen. Damit läge der Schuldenstand zum Jahresende 2021 bei 1,7 Millionen Euro. Pro Kopf entspräche das einer Verschuldung von 140 Euro.

Die Ten-Brin-Schule in Rielasingen: In ihre Modernisierung und Sanierung ist in den vergangenen Jahren viel Geld geflossen, nun ist die Hardbergschule in Worblingen dran. | Bild: Ingeborg Meier

Jetzt ist die Hardbergschule dran

Die größte Investition betrifft – nachdem Rielasingen-Worblingen in den vergangenen Jahren viel Geld in die Ten-Brink-Schule investierte – nun die Hardbergschule in Worblingen. Für deren barrierefreie und brandschutzgerechte Sanierung und die digitale Ausstattung fallen laut Planung 2,1 Millionen Euro an. Weitere 2 Millionen Euro sind im kommenden Jahr als Baukostenzuschuss zum Erweiterungsbau des Pflegezentrums St. Verena fällig. Insgesamt fördert die Gemeinde diese Maßnahme mit 2,5 Millionen Euro.

Verjüngungskur für Oberdorfstraße Für Gemeindestraßen sollen rund 1,5 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden – davon entfallen mehr als 400.000 Euro auf die Grunderneuerung der Oberdorfstraße. Sie schlägt auch im Abwasserbeseitigungsbetrieb zu Buche: eine Kanalauswechslung kostet 560.000 Euro.

800.000 Euro für das Rathaus

Der erste Bauabschnitt der anstehenden Rathaussanierung ist im Haushaltsplanentwurf mit 800.000 Euro angesetzt. Aber auch in den Kinderhäusern will die Gemeinde etwas tun: Verena Manuth veranschlagt Brandschutzmaßnahmen und Fluchtrutschen in den Kinderhäusern Fröbel und Rosenegg mit 230.000 Euro.