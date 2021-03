von Sabine Tesche

AfD-Landtagskandidat Bernhard Eisenhut wollte den Wahlsonntag verbringen wie immer, wei er auf Nachfrage erklärte. Sonntags etwas länger schlafen, danach einige Dinge im Haushalt erledigen und je nach Wetter wollte er etwas an die frische Luft gehen. „Abends, nach der Wahlbeobachtung im Kulturpunkt Rielasingen-Worblingen, treffe ich mich mir zwei Parteifreunden und wir schauen uns die Ergebnisse der Wahl an“, so Eisenhut. Eine Wahlparty finde leider nicht statt.

