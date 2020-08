von SK

Die Corona-Pandemie zwingt die Schulen zu Abschlussfeiern, die vollkommen anders sind als gewohnt. Denn statt großer Feiern mit Menschenansammlungen sind nun Sicherheitsabstände und kleine Gruppen angesagt. Die Ten-Brink-Schule verabschiedete ihre Absolventen deshalb in vier aufeinanderfolgenden Feiern.

So wurden die Schüler, die den Realschulabschluss, den Werkrealschulabschluss und den Hauptschulabschluss erfolgreich bewältigten, klassenweise verabschiedet. Die Eltern schaltete man per Videotelefon-App Zoom zu. Mit Stolz konnten auch in diesem Jahr wieder viele Schulpreise und Fachpreise vergeben werden. Dies berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Nachdenkliche Worte der Rektorin

Es waren dennoch wehmütige und nachdenkliche Worte, mit denen die Rektorin, Birgit Steiner, diesen besonderen Jahrgang entließ: „Einen Sinn muss diese absurde Situation doch haben, die uns zwingt diese Wege zu gehen.“ Sie ließ das Virus selbst zu Wort kommen, dessen Botschaft es sei, diese besondere Zeit zu nutzen, um nachzudenken und die das Wichtigste in den Mittelpunkt aller Gedanken stellt: das Leben.

Es werde allen vor Augen geführt, was wirklich notwendig ist: zu lieben und zu teilen und zu erkennen wie wichtig eine Umarmung ist, der menschliche Kontakt, ein Dialog, ein Händedruck, ein Abend mit Freunden oder einfach nur das Laufen an der frischen Luft.

Absolventen der Werkrealschule mit ihren Zeugnissen bei der Abschlussfeier. | Bild: Schule

„Ihr steht an der Schwelle zum autarken Leben eines Erwachsenen. Ihr habt unser aller Zukunft in der Hand“, sagte Steiner laut Pressemitteilung. „Begreift die Situation als Chance, die Dinge besser zu machen, die die Generationen vor euch falsch gemacht haben. Gestaltet euch eure Welt so, dass sie lebens- und liebenswert ist. Mit euren Zeugnissen habt ihr die Eintrittskarte in dieses Leben in den Händen. Setzt diese Eintrittskarte gut ein!“

Realschul-Absolventen mit ihren Zeugnissen. | Bild: Schule

Auch Bürgermeister Ralf Baumert schloss sich mit herzlichen Grüßen an. Sehr erwachsene Worte fanden jeweils die Klassensprecher Anastasia Baudin, Sinan Isa, Lana Jägg und die Schülersprecherin Antonia Bianchi, wie es von der Schule weiter heißt. Humorvolle Wünsche sandte die Klassenlehrerin der Klasse 9b in Reimform: „Hallo, liebe Leute, ich möchte euch eine Freude machen heute! Lyrik macht mir einfach Spaß. Also schrieb ich euch das: Reime über unsre Klasse, denn jeder aus der 9b stach aus der Masse.“

Realschul-Absolventen bei der Abschlussfeier. | Bild: Schule