von SK

Ein unbekannter Dieb hat sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer auf einer Baustelle in der Gartenstraße verschafft. Wie die Polizei im Rahmen einer Presseinformation mitteilte, zerschnitt der Täter vermutlich mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss an der Containertüre. Er entwendete zwei Rührmaschinen im Wert von rund 1.000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen unter der Telefonnummer (0 77 31) 91 70 36 zu wenden.