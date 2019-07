von Sandra Bossenmaier

Wer in die Talwiesenhallen kommt, kann dort auch den Hausmeistern Helmut Merkel und Marcus Kaltenbrunner begegnen. Eigentlich sind sie Veranstaltungstechniker und Elektroinstallateur oder so was wie die kümmernden Seelen in den Talwiesenhallen von Rielasingen-Worblingen. Sie sind immer da, auch wenn man sie nicht immer sieht. Es gibt keine Veranstaltung ohne zumindest einen der beiden.

Während sich das Publikum im Festsaal bestens unterhalten lässt, sorgen Merkel und Kaltenbrunner unbemerkt dafür, dass alles reibungslos funktioniert und die Sicherheit der Gäste gewährleistet ist. Sie nehmen ihre Aufgabe sehr genau und sind absolut zuverlässig. „Wir brauchen die beiden, ohne sie würde es nicht rund laufen“, bestätigt Sabine Gertis vom Amt für Kultur, Sport und Tourismus der Gemeinde. Sie lobt die gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit den Hausmeistern und könnte sich keine besseren vorstellen. Die Angesprochenen wiederum loben die perfekte Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Mitarbeitern des Bauhofes, die bei Arbeitseinsätzen immer hilfreich zur Seite stünden.

In den Talwiesenhallen ist ständig etwas zu tun

Am späten Abend, wenn eine Veranstaltung zu Ende geht, sieht man Merkel und Kaltenbrunner auch mal draußen vor der Halle stehen und tief durchatmen. Wenn sich die Gäste mit den beiden über einen gelungenen Abend unterhalten und entspannt nach Hause gehen, haben die beiden Hausmeister zwar noch keinen Feierabend, aber auch sie können es dann etwas ruhiger angehen lassen.

Dabei sind die Talwiesenhallen viel mehr als nur ein Festsaal, hier wird unter anderem viel Sport getrieben. Ein normaler Arbeitstag beginnt für die Männer bereits um 6.30 Uhr. Denn bevor eine Stunde später schon die ersten Kinder zum Sportunterricht einlaufen, muss das komplette Gebäude kontrolliert werden. „Sicherheit ist das A und O für unsere Gäste“, erklärt Helmut Merkel. Diese Sicherheit steht für den Veranstaltungstechniker immer an erster Stelle.

Die Hausmeister Helmut Merkel (links) und Marcus Kaltenbrunner haben viel Arbeit, wenn es um das Wohl der Talwiesenhallen geht. | Bild: Sandra Bossenmaier

Für die Hausmeister sind die Talwiesenhallen mehr als ein lebloses Gebäude. Es ist ihnen ans Herz gewachsen. „Die Talwiesenhallen kamen jungfräulich in meine Hände“, die Augen von Helmut Merkel leuchten, als er von den Anfängen der Halle im Januar 2012 erzählt. Marcus Kaltenbrunner kam drei Jahre später ins Team. Als einer aus dem Dorf, mit dem er sich sehr verbunden fühlt, erinnert er sich gerne an die Rosenegghalle zurück. Den ganz besonderen Charme der kleinen Vorgängerin der großen Talwiesenhalle mochte er sehr. Aber auch die Eleganz und Größe der Nachfolgerin mag er. Hier fühlt er sich wohl und die Arbeit macht dem Elektriker großen Spaß.

Pro Jahr gibt es neben dem regulären Sportbetrieb ungefähr 50 Veranstaltungen im Festsaal. Jede für sich ist anders und muss individuell vorbereitet und betreut werden. Das kann an einem Tag ein Schultheaterstück sein, am nächsten Tag gibt es eine große Abendveranstaltung mit Musik oder Kabarett und ein anderes Mal eine Hochzeitsfeier. Die Hausmeister erleben bei ihrer Arbeit ein abwechslungsreiches und interessantes Kulturprogramm. Die Zeit, dem Geschehen auf der Bühne genau zu folgen, fehlt aber meist, erzählen sie. Denn sie konzentrieren sich auf alles, was drum herum passiert.

Fester Bestandteil bei den Narrenspielen

An den Narrenspielen des Narrenvereines Burg Rosenegg empfiehlt es sich jedoch, das Geschehen genau zu verfolgen. Tritt dort doch auch ein Hausmeister Helmut mit seiner graziösen Gattin auf. Hier werden liegen gebliebene Tortenplatten und nach Schweiß duftende Sportkleidungsstücke sortiert. Wenn Marcus und Helmut im Kinderhaus Fröbel einen Tresor falsch herum aufhängen, wird auch dies selbstverständlich bei den Narrenspielen zum Besten gegeben. Die beiden schmunzeln darüber und empfinden solche Episoden als Kompliment für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen. Nur eines stimmt nicht mit dem Helmut auf der Bühne überein. Der Narr trägt immer einen grauen Arbeitskittel. Die Herren Merkel und Kaltenbrunner dagegen tragen stets schöne und ordentliche Kleidung mit dem Emblem der Talwiesenhallen.

Bei Beschädigungen hört der Spaß auf

Die Hausmeister mögen die Talwiesenhallen, sie hegen und pflegen sie mit Herz und Verstand. Umso mehr schmerzt es sie, wenn diesem Gebäude Schaden zugefügt wird. Sie ärgern sich maßlos über unsinnige und mutwillige Beschädigungen. Immer wieder kommt es vor, dass Müll vor der Halle liegt oder, noch viel schlimmer, mit Steinen oder ähnlichem das Glas beschädigt wird. Bei solchen Übeltaten verstehen auch die sonst freundlichen und geduldigen Hausmeister keinen Spaß mehr.