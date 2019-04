von SK

Ist die philosophische Grundfrage "Geld oder Leben?" eindeutig zu beantworten? Wird die Ungerechtigkeit siegen? Sollte man eine Moral-Amputation in Erwägung ziehen oder ist vielleicht doch alles halb so schlimm? Und wie stellt sich der Sachverhalt aus der Sicht der eurasischen Kontinentalplatte dar? Lisa Greiner, Suso Engelhart und Reiner Muffler trotzen der Ernsthaftigkeit der Weltstimmung, ohne Rücksicht auf Spottverletzungen. Das mehrfach preisgekrönte Musikkabarett Volksdampf ist intelligent – witziges, musikalisch facettenreiches Kabarett, überraschend und zuweilen völlig unberechenbar. Und natürlich schwäbisch, mit klarer Distanz zur Volkstümelei. Dies ist die vorerst letzte Veranstaltung des Kulturvereins ArRiWo e.V. Eintritt: 15 Euro im Vorverkauf im Gasthaus Arlener Gems und 17 Euro an der Abendkasse.