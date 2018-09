von SK

Ein unbekannter Täter hat Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet, indem er zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr die Heckklappe eines in Höhe des Gebäudes Im Bildstöckle 6 abgestellten Alfa Romeo zerkratzte.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917 036, zu wenden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein