Das Bildungswerks der Kirchengemeinde Aachtal veranstaltet einen Yoga-Kurs. Dies berichtet das Bildungswerk in einer Pressemitteilung. „Auf den ersten Blick ist Yoga wie Gymnastik. Yoga ist spiritueller und tiefgreifender. „Es ist auch der ersten Schritt in eine neue positive Erfahrung“, schreibt das Bildungswerk. Der Yoga-Kurs beginnt am Mittwoch, 18. September. Er findet zehn Mal von 18.15 bis 19.30 Uhr Im Kindergarten Fröbel in Arlen statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro. Anmeldung und nähere Informationen bei Doris Riedel, (07736) 924400, dorisriedel@gmx.de.