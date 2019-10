Mit einer neuen Komödie in drei Akten präsentiert die Mundartbühne Worblingen vom 18. bis 20. Oktober in verschiedenen Aufführungen ihre eigene Dialektfassung eines Theaterstückes von Rudolf Jisa und Alfred Mayr vom Reinehr-Verlag. Dies berichtet die Mundartbühne in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr wird mit „Was ist los, Herr Doktor?“ eine herzerfrischende Arztkomödie im Pfarrheimsaal in Worblingen aufgeführt und hierbei wird klar, dass es der Herr Doktor auch nicht leicht hat. Nicht nur die Eröffnung einer alternativmedizinische Behandlungseinrichtung macht ihm Konkurrenz, auch die privaten und vielfältigen Sorgen entwickeln sich zu einer wahren Herausforderung für ihn. Während der Pause und nach den Aufführungen im Pfarrheim Worblingen wird Verschiedenes an Verköstigung angeboten.

Die Aufführungstermine: Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr,Samstag, 19. Oktober, 15 Uhr und 20 Uhr, Sonntag, 20. Oktober, 19 Uhr. Die Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vorher. Der Kartenvorverkauf beginnt hat in Worblingen bei der Bäckerei Schlegel (Höristraße 45) und im Laden 34 (Hardstraße34) begonnen.