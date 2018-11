Rielasingen-Worblingen vor 2 Stunden

Wolfgang Gedeon darf in die Talwiesenhalle

Das Verwaltungsgericht in Freiburg hat den umstrittenen AfD-Politiker im Streit mit der Gemeinde Rielasingen-Worblingen bestätigt. Somit kann er am Freitag, 30. November, seinen ab 19 Uhr vorgesehenen Politik-Abend in der Talwiesenhalle veranstalten.