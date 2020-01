Für zehn Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Alemannenstraße in Rielasingen-Worblingen beginnt 2020 mit einer Horrornacht. Gebäude nach Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar.

Am Neujahrs-Morgen erinnern Eiszapfen an Balkongeländern an einen nächtlichen Feuerwehreinsatz. Kurz nach Mitternacht ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Rielasingen laut Polizei in Brand geraten. Mit reichlich Wasser gelang es der