von Sandra Bossenmaier

Die Biene Maja und ihr bester Freund Willi saßen auf den Sonnenschirmen und schauten von oben zu, als die Kinder im Rahmen des Sommerferienprogrammes von Rielasingen-Worblingen den Bienenstand von Josef Schipp am Hardberg besuchten. Im herrlichen Grün zwischen Blüten und duftenden Kräutern lernten die Kinder viel von Singens Stadtimkerin Anita Dreyer. Sie erklärte Wissenswertes über das Leben und Arbeiten der Honigbienen. Auch wie man sich in der Nähe der fleißigen Bienen zu benehmen hat. Denn vor Bienen braucht man keine Angst haben, wenn man diese nicht bedrängt. In der idyllischen Umgebung gab es viel zu entdecken. Am spannendsten für die Kinder war ein Bienenrennen, bei dem die Bienen der Mädchengruppe mit klarem Vorsprung gewann.

Bienenfutter schmeckt den Kindern nicht

Womit wird eigentlich die Brut der Bienen aufgezogen, was frisst diese? Wer sich traute, durfte vom Bienenbrot probieren. Kleine Kügelchen, die von den Bienen aus Pollen, Wachs und Honig gemacht wurden. Ein für die Kinder ungewöhnlicher Geschmack stieß größtenteils auf Ablehnung, da half auch der Hinweis der Stadtimkerin nicht, dass dieses Bienenbrot sehr gesund sei.

Gezeigt wurde den Kindern, wie sich ein Imker kleidet, um sich vor Bienenstichen zu schützen, und wie man einen Smoker benutzt, um die Bienen zu vertreiben. Besonders den Jungs machte es große Freude, den Blasebalg dieses Gerätes zu benutzen, um damit Rauch zu erzeugen.

Vorfreude auf ein Wiedersehen

Am Ende des Vormittags durften die Kinder noch aus echtem Bienenwachs Kerzen fertigen. Dabei entstanden herrliche duftende Kerzen, die mit nach Hause genommen werden konnten.

Gemeinsam verbrachte man einen schönen Vormittag. Die Kinder verabschiedeten sich mit Grüßen wie: „Bis nächstes Jahr beim Sommerferienprogramm.“ So auch der neunjährige Eric Krotzer aus Worblingen. Er interessiert sich für die Bienen und weiß schon viel über sie, bereits im letzten Jahr hatte er den Imker Schipp besucht.