Dutzende verschiedene Vogelstimmen heraushören? Nicht in dem Stimmengewirr, das anfangs bei der vierten Wanderung der Reihe „Der SÜDKURIER bewegt“ mit dem Schwarzwaldverein Rielasingen-Worblingen zu hören war. Munter ging es am Freitag für 73 Leser und Wanderfreunde am Sielmann-Weiher vorbei zu weiteren Weihern, die vor Kurzem angelegt wurden und verschiedensten Tieren ein Zuhause bieten sollen. Da war es dann rasch ganz still, als Wanderführer Gerd Beha oder Naturschutzwart Peter Gessendorfer von den Besonderheiten der Weiher berichteten. Denn Gessendorfer hat hier bisher bereits 77 Vogelarten gezählt. Dazu gesellen sich andere Tiere wie Frösche oder ein benachbarter Biber.

So viele Menschen vor einem so kleinen Weiher, dass dieser ganz verschwindet: Gruppenfoto der vierten SÜDKURIER-Wanderung. | Bild: Arndt, Isabelle

Um diese Tiere zu entdecken, ist ein Fernglas von Vorteil. Denn die Aussichtsplattform, die vor einem Jahr nahe des Sielmann-Weihers eingeweiht wurde, ist absichtlich ein Stückchen entfernt. Infotafeln verraten mehr über das Biotop-Projekt, das 2017 auf Initiative der Heinz-Sielmann-Stiftung begann und insgesamt rund 400 000 Euro kostete. An diesem Abend brauchte es aber gar keinen Blick auf die Infotafel – davor drängten sich ohnehin schon einige Menschen – sondern ein aufmerksames Ohr für die Experten Beha und Gessendorfer.

Peter Gessendorfer (links) und Gerd Beha (rechts) erklären am Sielmann-Weiher die Besonderheiten des Biotops. | Bild: Arndt, Isabelle

Die Ausführung des Naturschutzwarts, dass der Weiher bis zu fünf Meter tief ist, erstaunte die Wanderer. „Oh“, riefen einige von ihnen. Dass es dann fast zwei Monate dauerte, den Weiher zu fluten, sorgte erneut für hörbares Staunen. Ton im Boden verhindere nun, dass das Wasser versickere, erklärte Gessendorfer weiter. Daher sei die Wahl auch auf diesen Ort gefallen.

Über Stock und Stein um Worblingen gehen über 70 SÜDKURIER-Leser mit dem Schwarzwaldverein. Links im Bild Wanderführer Gerd Beha. | Bild: Arndt, Isabelle

Hier sind seltene Tiere zuhause

Entwickelt habe sich das Biotop prächtig. Unter den 77 gezählten Vogelarten seien auch Seltenheiten, sagte Peter Gessendorfer. Die häufigsten Wasservögel seien aber Blässhühner und Zwergtaucher. „Am frühen Morgen oder Abend hört man noch viel“, sagte Gerd Beha, besonders im Mai und Juni. Die Biotope sollen ein möglichst vielfältiger Lebensraum sein. Vögel können hier nisten, Frösche können hier laichen. Es sei das erste internationale Biotop-Projekt der Stiftung, die sich einem Biotop-Verbund am Bodensee verschrieben hat. Die Gemeinde stellte dafür eine Fläche von zwei Hektar zur Verfügung, der Weiher bedeckt 0,8 Hektar davon. Hier wurden 450 Sträucher von 16 Sorten gepflanzt, erklärte Peter Gessendorfer. Den Rest überlasse man aber der Natur, Tiere würden etwa nicht ausgesetzt und somit gezielt angesiedelt. Die würden ihren Weg alleine finden: „Pflanzen und Tiere kennen keine Grenzen“, sagte Wanderführer Gerd Beha. Die Heinz-Sielmann-Stiftung mache sich vor Ort regelmäßig einen Eindruck davon, wie sich die Zahl der Tiere und ihrer Arten entwickelt.

Nahe des Bächlebachs soll ein Biber leben. | Bild: Arndt, Isabelle

Einst ausgestorbener Nager ist wieder sehr präsent

Keine Grenzen kenne auch der Biber, der sich einige Meter entfernt nahe des Bächlebachs eingerichtet hat. Dort, hinter dem Busch, soll er seinen Bau haben, zeigte Beha auf das Zuhause des einst als ausgestorben geltenden Nagers. Der macht sich dort breit ungeachtet dessen, ob sich zum Beispiel Landwirte über seine Erscheinung freuen. „Wir haben bestimmt vier bis sechs Biber im Gemeindegebiet, vielleicht sind es schon mehr“, sagte Gessendorfer. Weil Biber nie gejagt worden seien, wären sie nicht besonders scheu. Zu sehen bekommen ein solches Tier dennoch nur wenige, da er besonders frühmorgens unterwegs sei. Offenkundig sind aber seine Spuren: Hier und da steht ein Feld unter Wasser, die Wanderroute muss daher ein wenig abgeändert werden.

Hans Martens ist von Anfang an dabei

Doch das stört keinen. „Es gibt immer etwas zu sehen und ist nie der gleiche Weg“, sagte etwa Hans Martens aus Engen. Er sei von Anfang an bei den SÜDKURIER-Wanderungen dabei, nur die 50. habe er verpasst – als einzige und nur weil ein Unfall ihn davon abgehalten habe. Auch bei der für dieses Jahr letzten Wanderung am Freitag in Singen will er dabei sein. Eins ist sicher: Auch dann gibt es viel Wandern und viel Natur.

Auf dem Rückweg ging es kurz um die Renaturierung der Hardspiele an der Radolfzeller Aach, wie Gerd Beha (rechts) erklärt. | Bild: Arndt, Isabelle

Gottmadingen Sommerwanderung an den neuen Espelsee bei Bietingen Das könnte Sie auch interessieren

Tengen 70 Leser wandern mit dem SÜDKURIER zu den riesigen Windrädern im Hegau Das könnte Sie auch interessieren

Singen Im Hegau liegt Terra X direkt vor der Haustür Das könnte Sie auch interessieren