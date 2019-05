Sport bewegt nicht nur die Menschen, sondern hat auch eine starke soziale Komponente. Das zeigte sich eindrucksvoll beim Fußball-Derby 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den FC Radolfzell. Es wurde auch generationsübergreifend zu einem geselligen Treff auf der Talwiese. Männer fachsimpeln oder plaudern locker über frühere gemeinsame Fußball-Erlebnisse, Kinder toben am Spielfeldrand, auch Frauen haben ihren Spaß rund um das Spiel. Und unsere Fotografin Sabine Tesche genoss ihren Einsatz zum Ende der Partie aus einer ungewohnten Perspektive. Direkt neben der Trainerbank drückte sie hautnah mitten im Geschehen auf den Auslöser ihrer Kamera. So viele emotionale Momente lassen sich bestens auf einem Sportplatz in Bildern festhalten.

albert.bittlingmaier@sudkurier.de